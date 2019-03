Vox registra una nueva pregunta a Moreno tras no admitir la Mesa del Parlamento la planteada para la sesión plenaria

Alejandro Hernández en una imagen de archivo

El grupo parlamentario de Vox ha registrado este viernes una nueva pregunta dirigida al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de cara a la sesión de control en el Pleno del Parlamento de la próxima semana, tras no admitir la Mesa del Parlamento la planteada por este grupo sobre "los discursos de odio y exclusión que se vienen profiriendo contra Vox y sus votantes y simpatizantes".Según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias, dicha pregunta, registrada el pasado martes y firmada por el portavoz de Vox, Alejando Hernández, "no se ajusta a la gestión y actividades del Gobierno andaluz", motivo por el que la Mesa del Parlamento no ha calificado la citada pregunta.Ante dicho rechazo, Vox ha registrado este viernes una nueva pregunta al jefe del Ejecutivo andaluz sobre "cuáles son los departamentos y áreas concretas en los que el Gobierno andaluz y vaciados de información en el traspaso de poderes de la Junta y qué acciones piensan acometer al respecto".En la citada iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el portavoz parlamentario de Vox hace referencia a unas declaraciones de Moreno en una entrevista al Diario Sur sobre dicho asunto en las que el dirigente 'popular' asegura que "el PSOE se ha encargado en ese mes y medio que hemos estado de transición de hacer un barrido de todo en algunos departamentos".Vox se acoge al artículo 162.4 del Reglamento de la Cámara para registrar una nueva pregunta y no quedarse sin la posibilidad de interpelar al presidente de la Junta en la sesión plenaria.En dicho artículo se recoge que podrá tramitarse un máximo de ocho preguntas de máxima actualidad al presidente de la Junta, cuya asignación se realizará entre los presidentes o portavoces de los grupos proporcionalmente a la representación de éstos, garantizándoles en todo caso una por periodo de sesiones.Se añade además, que las citadas preguntas, que tendrán como hora máxima de presentación las 14,00 horas del viernes anterior a la semana en que haya de celebrarse sesión plenaria, se formularán por escrito a la Mesa del Parlamento, que las calificará y dispondrá su inclusión en el orden del día de la sesión plenaria a celebrar en la semana siguiente. Vox ha registrado la pregunta a las 13,48 horas de este viernes.--EUROPA PRESS--