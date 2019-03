Vox pregunta este jueves a Moreno en el Parlamento sobre política migratoria y Susana Díaz sobre manifestaciones del 8M

Sesión de control en la segunda jornada del Pleno del Parlamento andal

El grupo parlamentario de Vox preguntará al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre coordinación y cooperación con el Gobierno de la Nación en política migratoria durante la sesión de control al Ejecutivo que tendrá lugar este jueves en el Pleno del Parlamento.Asimismo, el grupo parlamentario presidido por Francisco Serrano defenderá una proposición no de ley relativa a operativos de Salvamento Marítimo, después de que la semana pasada la diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez afirmara que este servicio "no hace rescates, sino que sirve de autobús a las mafias".Según el orden del día aprobado por la reunión de la Junta de Portavoces, con el único rechazo del PSOE-A, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, interpelará a Moreno sobre las pasadas manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Andalucía.La presidenta del grupo de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, hará lo propio sobre soluciones a los problemas de la sanidad andaluza, mientras que el portavoz del PP-A, José Antonio Nieto, preguntará sobre el sector agrícola y ganadero, y el portavoz de Cs, Sergio Romero, acerca del empleo en Andalucía.La jornada del jueves comenzará con el debate de dos mociones, una del Grupo Adelante Andalucía relativa a política en materia de transporte y movilidad y otra del Grupo Socialista relativa a política general en materia de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, a las que seguirá una interpelación, también de este mismo grupo, relativa a política general en materia educativa.Tras estos puntos comenzarán las preguntas a los consejeros de la Junta de Andalucía, que se interrumpirán a las 12,00 horas como es habitual para sustanciar las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía.Finalizadas las preguntas, el Pleno se cerrará con el debate y votación de cuatro proposiciones no de ley: una de Vox, relativa a operativos de Salvamento Marítimo; una del Grupo Popular, relativa a medidas para la creación, consolidación y promoción de la actividad económica de los autónomos; una del Grupo Adelante Andalucía, relativa a medidas para defender Andalucía tras el rescate a la banca, y una del Grupo Socialista, Pleno relativa a prioridades presupuestarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.--EUROPA PRESS--