El Grupo Parlamentario de Vox ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz en la que demanda que tanto esta institución como el Gobierno andaluz expresen su respaldo a la manifestación convocada por la plataforma 'Women of the World en Andalucía', bajo el "lema igualitario 'En femenino sí y en masculino también", que es alternativa a la manifestación del "feminismo supremacista de género" que representa la huelga del 8M, Día Internacional de la Mujer.Así se recoge en la proposición no de ley de Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se señala que la manifestación convocada por la plataforma 'Women of the world en Andalucía' en Madrid el día 10 de marzo responde "fielmente a los intereses generales de Andalucía, contribuir a la consecución de una igualdad real entre hombres y mujeres, favorecer el respeto a las convicciones de la inmensa mayoría de hombres y mujeres andaluces, e inspirar la interdicción de todo sectarismo político e ideológico de la igualdad".En la exposición de motivos de la iniciativa, Vox expone que el "feminismo maquinador de las huelgas del 8M está en horas bajas" y señala que quienes han "usurpado la representación exclusiva y excluyente de la mujer en España, esto es, el feminismo supremacista de género, no cuenta con la confianza de los españoles, ni siquiera de las propias mujeres"."Las feministas marxistas jamás han cumplido con los fines que dicen sostener, pues sólo saben reclamar dinero y más dinero para promoción de su ideología", sostiene Vox.Ha criticado que el pasado día 21 de este mes, el Parlamento volviera a ser "cómplice de un financiamiento irresponsable en desmedro de los españoles más necesitados en Andalucía", al salir adelante, con el único rechazo de Vox, una iniciativa del Grupo Socialista para "seguir financiando ampliamente los chiringuitos ideológicos del feminismo izquierdista, aún antes de conocer el resultado de las auditorías encargadas por el propio Consejo de Gobierno en torno a estos desmanes financieros"."Sin duda, la voracidad económica del lobby feminista evidencia su propio desprestigio y explica el motivo del amplio rechazo de los españoles contra su propaganda ideológica", según se recoge en la proposición no de Ley, donde se critica que el "feminismo ultrasubvencionado venga a convocar otra huelga más en España para el 8 de marzo, repitiendo sus fracasadas consignas de siempre".Vox expresa su respaldo a ese "nutrido grupo de mujeres no feministas de género" que sí "representan a la mayoría de mujeres españolas" y que han creado la plataforma 'Women of the world global platform', una iniciativa puesta en marcha por la organización española Profesionales por la Ética, con la colaboración de Woman Attitude, Femina Europa y "apoyada por un gran número de entidades de todo el mundo, con el objetivo de hacer frente a ese feminismo rancio y pasado de moda y a la ideología de género en la que desemboca".--EUROPA PRESS--