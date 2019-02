El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento, Rodrigo Alonso, este miér

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento, Rodrigo Alonso, ha denunciado este miércoles que desde la Cámara autonómica haya existido una "filtración" sobre la necesidad de abordar la situación de compatibilidad o no de algunos de sus diputados para poder ejercer una determinada profesión, como la abogacía.En rueda de prensa, ha criticado que se haya vulnerado uno de los principios fundamentales y básicos del Parlamento como es el carácter secreto de la Comisión del Estatuto de los Diputados, porque se ha "filtrado una información" que además "no es cierta". La citada comisión se reunirá en la tarde de este miércoles para abordar este asunto sobre la compatibilidad o no de un diputado para poder ejercer una determinada profesión.Ha insistido en que es "lamentable" que un asunto que debe ser estrictamente reservado, como es la situación de compatibilidad o no de un diputado en el ejercicio de una profesión, "se haya filtrado a los medios de comunicación".En su opinión, los miembros del grupo de Vox, ante esta situación, han recibido desde el Parlamento un trato que ha sido más bien propio del "cortijo andaluz".Asimismo, Alonso ha expresado que él entiende que no se da "ningún caso de incompatibilidad" en los casos que han planteado diputados de Vox y que se van a abordar en la comisión, pero ha añadido que en el supuesto de que hubiera "alguna compatibilidad, evidentemente y como es lógico, será decisión del diputado el quedarse o irse, porque no se va a incurrir en un delito de incompatibilidades".--EUROPA PRESS--