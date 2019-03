Sevilla.- 8M.- Vox critica que el rector de la Universidad de Sevilla

El Grupo Parlamentario Vox ha criticado este jueves que el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Vázquez, "obligue a los trabajadores" a hacer huelga durante este viernes 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.Así, según informan en un comunicado, Vox ha tenido acceso a una circular de la Hispalense bajo el título 'Resolución Rectoral de 7 de marzo por la que se dictan instrucciones con motivo de la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2019' presentada por el sindicato CCOO y firmada por el rector Miguel Ángel Castro.En el mismo, siempre según la formación, se insta a la "inasistencia al trabajo de todo el personal excepto los designados para cubrir los servicios de seguridad y mantenimiento" para "evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad de aquellas personas que decidan acudir a su puesto de trabajo".Seguidamente, el documentado apunta que "quienes no hubieran podido acreditar su asistencia al trabajo en la propia universidad, pueden hacerlo mediante identificación con su UVUS personal en una dirección en la red de acceso cableado o inalámbrico desde las 7,00 y hasta las 22,00 horas", lo que a juicio de Vox se asemeja "descaradamente" con que se puede "picar y no asistir al puesto de trabajo".Este procedimiento podrá hacerse "con un plazo desde las 10,00 de la mañana del miércoles 13 a las 24,00 horas del viernes 15, identificándose incluso con DNI electrónico, lo que garantiza el anonimato de quienes secunden la huelga", recogen en la nota de prensa.Paralelamente, y a través de un correo electrónico interno, Vox ha reprochado que se ha informado a los trabajadores de la US de que "no se han establecido servicios mínimos para el personal adscrito a este Edificio"."Ante la gravedad de este asunto", el secretario del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso Fernández, ha pedido a la dirección rectora de la US que "garantice todos los servicios ordinarios, docentes y auxiliares habituales para que quienes quieran acudir en aplicación a su derecho y libertad de no secundar la huelga de marcado carácter partidista, puedan recibir su formación universitaria, o asistir a su puesto de trabajo, sin riesgo a ser señalados por sus convicciones personales, laborales o políticas".--EUROPA PRESS--