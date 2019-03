Voluntarios de Greenpeace recogerán el sábado envases de plástico en cuatro provincias para denunciar su contaminación

Voluntarios de Greenpeace denuncian la contaminación de envases de plá

Voluntarios de Greenpeace recogerán este próximo sábado día 16 de marzo envases de plásticos en Almería, San Fernando (Cádiz), Granada y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con el objetivo de "realizar una auditoría" de estos elementos en estas costas y en el medio ambiente, y demandar a las empresas "el fin de envases plásticos de usar y tirar, que no se responsabilizan de su reciclaje", y a las administraciones "una regulación más exigente".En concreto, estas recogidas de envases de plástico se realizarán, en Almería, en la desembocadura del río Andarax de 10,00 a 13,30 horas; en San Fernando (Cádiz), en La Marisma, de 12,30 a 14,00 horas; en Granada, en el río Genil, de 10,00 a 14,00 horas, y en Alcalá de Guadaíra, en el río Guadaira, entre las 10,00 y las 14,00 horas, según ha detallado Greenpeace en un comunicado.El mismo sábado se van a realizar recogidas de plásticos en otras 15 localizaciones en todo el territorio español dentro de la campaña de Greenpeace contra los envases plásticos de un solo uso que emplean las compañías.En concreto, Greenpeace lanzó el pasado 5 de marzo la campaña 'Maldito Plástico' en la playa de Gaztelugache (Vizcaya) --localización real de Rocadragón, en 'Juego de Tronos'--, instalando allí un gran dragón que escupía plásticos, "para denunciar la avalancha plástica que sufren nuestro mares y océanos".Días más tarde se presentó el informe 'Maldito Plástico: reciclar no es suficiente' que demostraba que "apenas se recuperan el 25,4% de los envases plásticos que se consumen en España, lejos de las cifras oficiales publicadas por la Administración o los sistemas integrados de gestión de residuos".Como parte de la misma campaña 'Maldito Plástico', el pasado fin de semana se llevó a cabo la primera recogida de plásticos en la playa de Ereaga (Getxo) junto con el modelo internacional Jon Kortajarena. La acción, a la que asistieron "cientos de personas", sirvió para recoger plásticos de esta zona costera y demostrar que "ni el sistema de reciclaje funciona correctamente ni las empresas se están responsabilizando de los envases plásticos que emplean en sus productos".Greenpeace exige "menos producción a las empresas, más regulación a las administraciones y la colaboración de la ciudadanía como consumidores". Además, y al hilo de la celebración este viernes del Día del Consumidor, la ONG entiende que los consumidores tienen "un gran poder", ya que pueden "exigir tanto a marcas como supermercados que proporcionen alternativas reutilizables, rellenables, o recargables para frenar este problema".Desde Greenpeace sostienen que "un modelo basado sólo en el reciclaje es evidente que no funciona, ya que el sistema ha tocado techo hace tiempo", y éste se tiene que "complementar con recogidas selectivas de residuos más eficientes, como la recogida puerta a puerta, el pago por generación o un sistema de devolución y retorno, que son la única vía para volver a tener envases reutilizables de forma masiva".Greenpeace advierte de que "es necesaria una reducción del consumo de envases de usar y tirar y apostar masivamente por la reutilización de los mismos, si queremos comenzar a luchar contra la contaminación plástica que sufre nuestro planeta".--EUROPA PRESS--