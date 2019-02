La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha manifestado este jueves que el PSOE debe "aclarar su posición sobre la unidad de España", tras las "dudas surgidas" a raíz de unas declaraciones de la secretaria general del PSOE de Sevilla en las que afirma que "todo el mundo sabe lo que piensan los socialistas" al respecto."Hasta hace poco, pensábamos que el PSOE estaba con el orden constitucional y la legislación vigente, pero la realidad es que Pedro Sánchez y su gobierno están haciendo concesiones a los independentistas poniendo en riesgo la unidad de España e hipotecando el futuro de los españoles, por lo que es el momento de que los socialistas sevillanos expliquen si están con la Constitución o con Sánchez", ha afirmado la presidenta de los populares sevillanos en un comunicado.Asegura que se ha llegado a un punto en el que, "por responsabilidad", los socialistas deben adoptar "una posición clara y nítida al respecto de la unidad territorial para que los españoles sepamos qué nos jugamos y con quién". Respecto de las negociaciones que el gobierno de España mantiene con Cataluña, Pérez señala que, "con la figura de un mediador aceptada por Sánchez, claudicando ante el chantaje independentista que afectará muy negativamente a los intereses de España y de Andalucía"La parlamentaria andaluza ha valorado la presentación de una Proposición no de Ley registrada por el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía contra la "ruptura" de la soberanía nacional "en la que se exige el cese de esas negociaciones y la necesidad de devolverle la voz a los españoles ante la gravedad de los acontecimientos a los que nos arrastra el gobierno del PSOE y sus socios, para los que todo vale con tal de seguir en el poder"."El PSOE-A no puede seguir tratando a los andaluces como han venido haciendo en los últimos cuarenta años y las declaraciones de la secretaria general del PSOE de Sevilla perseveran en el error. Si no han tomado nota de lo ocurrido en Andalucía es que, definitivamente, tienen un problema infinitamente más grave de lo que ellos creen", incide.En su opinión, "no se puede decir una cosa en Andalucía y hacer lo contrario en el gobierno de España, pues las concesiones al independentismo catalán fuera de la Constitución tienen un alto coste que no estamos dispuestos a que paguen los españoles en general y los andaluces en particular, de ahí la necesidad de que el próximo domingo salgamos a las calles de Madrid a exigir la dimisión de Pedro Sánchez, deslegitimado para estar un minuto más en la Moncloa".--EUROPA PRESS--