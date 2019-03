Sevilla.- Virginia Pérez afirma que Carmen Espada es "la única solució

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha afirmado este sábado que Carmen Espada representa "la única solución a los retos y problemas a los que se enfrenta Dos Hermanas frente al agotamiento del PSOE y las ocurrencias de otras formaciones políticas con intereses ajenos a los de los nazarenos".Virginia Pérez, que ha participado en el acto de presentación de Carmen Espada como candidata la alcaldía de la localidad, ha destacado "su capacidad de trabajo, de diálogo, su vocación de servicio público y su ejemplo como mujer y nazarena, enamorada y preocupada a partes iguales por su ciudad"."Los nazarenos tienen la oportunidad de afrontar el futuro con la garantía de un nuevo proyecto político como el del Partido Popular, encabezado por una candidata llena de energía y de ideas frente a los socialistas, que no tienen nada que ofrecer a los ciudadanos más que excusas de mal pagador, con una extrema izquierda trasnochada, que habla un lenguaje de principios del siglo pasado y con formaciones emergentes que ni saben ni quieren saber de Dos Hermanas", ha explicado en un comunicado la popular.La candidata a la alcaldía de Dos Hermanas, Carmen Espada, ha agradecido "la confianza de mis compañeros de Dos Hermanas y la del PP de Sevilla" que asegura que la han llevado "en volandas hasta esta gran responsabilidad que anima, aún más, a seguir trabajando sin descanso por mi ciudad aportando soluciones allá donde los socialistas se han mostrado incapaces en toda la etapa democrática"."Ha llegado el momento de pasar página, de abrir las ventanas del Ayuntamiento y de permitir que entre el aire; por higiene democrática y por pura necesidad", ha explicado, a la vez que ha agregado que "los ciudadanos tienen derecho a un futuro mejor, a una gestión mucho más eficaz, a abandonar la política de cartón piedra y de fachada y de colaboración con las administraciones siempre en beneficio de los ciudadanos y eso sólo es posible con un gobierno del PP que estoy dispuesta a liderar y a dejarme la piel en el empeño".Carmen Espada ha destacado, como "ejemplo de buen gobierno", las más de "80 medidas aprobadas en dos meses de gobierno por Juanma Moreno, que benefician al conjunto de los españoles, pero también a Dos Hermanas".Así, ha resaltado "el desbloqueo del desdoble de la A-392 entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, que los socialistas han mantenido paralizada durante ocho años sin que desde el Ayuntamiento se alzara la voz"."Tengo la firme decisión de ser la alcaldesa de todos los nazarenos, de mirarme en el espejo de la nueva Junta de Andalucía, de trabajar y de hacer trabajar a mi equipo, pateándonos las calles y los barrios, dando la cara ante los ciudadanos, de mejorar aquellos aspectos de la gestión que necesitan un impulso y revirtiendo políticas equivocadas que durante más de 36 años no han permitido que nuestro municipio despegue y se sitúe entre las ciudades punteras de Andalucía y de España, que por peso poblacional y extensión se merece", ha manifestado la popular.La candidata popular ha aseverado que "Dos Hermanas no puede soportar por más tiempo las irritantes tasas de desempleo que padece, encabezando el ránking del paro en la provincia, y siendo uno de los municipios con más desempleo de Andalucía y de España"."Tenemos que trabajar para darle la vuelta a la situación, sentando las bases para que Dos Hermanas sea atractiva a la inversión, dejando de poner trabas a los emprendedores y hacer la ciudad más dinámica para que nuestros jóvenes hagan planes de futuro en su tierra y no tengan que abandonarla como ha venido ocurriendo hasta ahora", ha concluido.--EUROPA PRESS--