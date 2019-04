Villalobos apunta a erradicar la violencia contra la mujer y la igualdad como ejes del municipalismo actual

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recibido en la Casa de la Provincia al expresidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo; el presidente de la Fundación Profesor Broseta, Vicente Garrido Mayol, y el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, para la celebración de la Jornada 'Violencia de género. El Convenio de Estambul y las distintas modalidades de violencia', seminario organizado por la Cátedra Rafael Escuredo.Tras su bienvenida a los participantes al foro, centrado en el análisis jurídico sobre de la violencia de género, Villalobos ha indicado que "erradicar la violencia contra la mujer e incorporar la igualdad a nuestro futuro como sociedad" son ejes del proyecto del municipalismo actual."Lo primero es erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer para que nuestro futuro como sociedad no pierda, ni un minuto, más el inabarcable potencial de la creativa y poderosa mitad de la población", ha dicho el presidente provincial, quien considera la incorporación de la igualdad a todos los ámbitos como "uno de los grandes desafíos, que van a definir el futuro de nuestros pueblos y del territorio en general, en el municipalismo actual", junto al fenómeno de la despoblación.Según señala, "cierto es que hoy toca centrarse en la lacra de la violencia contra la mujer, cometido de estos expertos juristas, que abordan la responsabilidad de los poderes públicos para avanzar en el camino que marcó en Europa, en 2014, el Convenio de Estambul". Sin embargo, no ha querido dejar pasar esta cita para reivindicar "el trabajo por hacer en igualdad salarial, en tareas domésticas y, en definitiva, en toda la dimensión social y cotidiana de la igualdad'.Destaca un convenio que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, "como bien lo demuestran los datos y filtros que ofrece el propio Consejo de Europa" porque "una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años, una de cada 20 ha sido violada, más de la mitad (el 55%) ha sufrido acoso sexual, una de cada tres ha sufrido abuso psicológico por parte de una pareja e igual número ha sufrido violencia física o sexual por un adulto durante la infancia"."Son unos números vergonzosos, que hablan de una losa que, como sociedad, no podemos permitirnos un solo día más", ha concluido Villalobos, que considera este tipo de iniciativas como "otro importante granito de arena para ganar el futuro igualitario".A lo largo de la jornada, como señala la Diputación en un comunicado, estos expertos analizan el grado de implantación de la Ley contra la Violencia de Género y el Pacto de Estado en España y se asoman a la investigación y recogida de pruebas de este tipo de delitos, la prostitución como forma de violencia, la práctica de los profesionales en la realidad jurisdiccional cotidiana, la violencia de género en el Código Penal, el estatuto de la víctima o los aspectos psicosociales de la violencia de género, entre otros.--EUROPA PRESS--