El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha expresado su satisfacción por la medida aprobada por el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, sobre la recuperación por decreto de la cotización de las cuidadoras no profesionales dependientes, de las cuotas a cargo del Estado destinadas a las personas que se encargan del cuidado de familiares "prácticamente a tiempo completo".Para Villalobos, esta decisión "dignifica a las mujeres cuidadoras en un gesto por el que se les devuelve su protección y respeto a esa tarea que realizan". En un comunicado, ha explicado que con esta medida el Gobierno ha decidido incorporar a "su decreto de medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales al cargo de personas con dependencia".Considera que esta medida, por tanto, viene a cubrir las cotizaciones de las cuidadoras que, por dedicarse de manera exclusiva o en un alto porcentaje al cuidado de una persona cercana dependiente, "no pueden desempeñar un trabajo remunerado", tratándose de "un colectivo feminizado casi al cien por cien". "Se vuelve a poner en valor la figura del cuidador no profesional de personas en situación de dependencia y eso es una gran noticia para la sociedad", ha subrayado Villalobos.En cuanto a los efectos del Real Decreto-Ley 6/2019, recuerda que, si la prestación económica hubiera sido reconocida antes del 1 de abril de 2019 y se solicita dentro de los 90 días naturales al 1 de abril de 2019, los efectos serán los de esta fecha.Además, si la prestación económica se reconoce a partir del 1 de abril de 2019 y se solicita dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de reconocimiento, los efectos serán los de dicha fecha de reconocimiento de la prestación económica. Por último, si se solicita fuera de los plazos anteriores, los efectos del convenio se producirán en la fecha de la solicitud.