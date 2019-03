Presentación de la exposición ‘Murillo. IV Centenario’

La asociación Velázquez por Sevilla ha alertado este martes del "engañoso juego de cifras" que sostiene el "triunfalismo" institucional transmitido respecto al impacto y eco de las actividades culturales promovidas para el aniversario del nacimiento del pintor Bartolomé Esteban Murillo, opinando que "se ha desperdiciado una oportunidad histórica de dar un mayor alcance" a la efeméride.A través de un comunicado, el colectivo cultural reconoce el valor de la programación promovida con motivo del cuarto aniversario del nacimiento del pintor hispalense Bartolomé Esteban Murillo, pero detecta un "sesgo" en la lectura del número de visitantes cosechado por ejemplo por el Museo de Bellas Artes de Sevilla con relación a la muestra acogida dentro de esta programación sobre Murillo.Y es que aunque se hable de un alza del 35 por ciento en las visitas al Museo de Bellas Artes con relación a años anteriores, "exactamente se habrían registrado 335.000 visitas en el año 2017 y 451.000 en el año 2018", toda vez que "medir el éxito de una acontecimiento que debería haber sido histórico para el Bellas Artes y para la ciudad en general por estas cifras es ridículo", si se tienen en cuenta los 1,1 millones de visitantes contabilizados por el Centenario del Greco celebrado en Toledo en 2014. "Y ello pese a que Toledo es una ciudad menos poblada y con menos turismo que Sevilla", recuerda la asociación.Por eso, el colectivo no comprende "el triunfalismo apoyado en cifras que ha rodeado al año Murillo, que en parte se ha arropado, por citar otra de las exposiciones ("La mirada de la santidad"), en la afluencia de visitantes extranjeros que por sí sola registra la Catedral de Sevilla cada año". "El 15 por ciento de incremento de visitantes que registró la Catedral durante 2018 no obedece solo a la exposición de Murillo", señala Velázquez por Sevilla sobre "el engañoso juego de cifras, realizando comparativas con Museos como el de Granada, en vez con los museos de las ciudades del mismo nivel pictórico"."OPORTUNIDAD HISTÓRICA"Y es que, en opinión de esta asociación sevillana, "se ha desperdiciado una oportunidad histórica de dar un mayor alcance a esta conmemoración que no puede encubrirse bajo cifras engañosas". A tal efecto, expone la asociación que con relación a sus propuestas de 2009 para esta conmemoración, "han faltado tres ideas básicas, como son la transversalidad social, la difusión exterior del expolio artístico que sufrió Sevilla y prestigiar internacionalmente a Murillo, injustamente reducido por el gran público internacional al tópico de pintor de Inmaculadas".En opinión de Velázquez de Sevilla, si el año Murillo se hubiera celebrado "con la anticipación necesaria", el proyecto debería haber llegado a las barriadas más humildes y haber trascendido a la calle, "algo que no costaba mucho dinero pero sí requería voluntad". Tampoco considera la asociación que la efeméride haya servido para un conocimiento a nivel internacional de la verdadera dimensión del pintor sevillano, que es un pintor "muy incomprendido". "Para ello ha hecho más la Frick Collection en Nueva York, con la exposición de los autorretratos de Murillo, que todas la exposiciones celebradas en Sevilla".RECORDAR EL "EXPOLIO" DE SOULTPor último, la asociación lamenta que el "expolio" artístico sufrido por Sevilla a manos del mariscal Soult durante la invasión francesa "siga siendo un asunto de temática exclusivamente local". "Hemos visto en los últimos años cobrar importancia nacional a asuntos como los famosos papeles de Salamanca, que no tienen mayor importancia que el expolio sufrido por Sevilla, expolio que en algunos casos tuvo la connivencia del Estado español cuando se recuperaron las obras de arte robadas"."Era la hora de que el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía aprovechasen la ocasión para poner este asunto sobre el tapete nacional y apostaran con ambición por el patrimonio pictórico de Sevilla", concluye el colectivo.--EUROPA PRESS--