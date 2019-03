Velasco achaca al anterior Gobierno falta de "diligencia" en la gestió

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha achacado este jueves al anterior Gobierno andaluz socialista de no haber gestionado "de la manera más responsable o diligente" los diferentes programas operativos de fondos europeos, a lo que el PSOE-A ha replicado acusándole de "mentir".Ha sido en el transcurso de una comparecencia del consejero en la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento andaluz, donde ha vuelto a cifrar en el 19,78% el grado de ejecución de los fondos europeos correspondientes al periodo 2014-2020 por parte de Andalucía respecto a la programación total hasta 2020.En concreto, ha detallado que, para el periodo 2014-2020 se ha programado un total de 8.015,7 millones de fondos europeos en Andalucía, si bien, una vez transcurridos los cinco primeros años del marco de financiación, "sólo se ha certificado ante la Comisión Europea el 19,78% del total", es decir, "2.076,8 millones de euros".El consejero ha recordado la llamada 'regla N+3', un requisito financiero establecido en los reglamentos comunitarios que consiste en que cada anualidad ejecutada, en cada uno de los programas, debe quedar certificada ante la Comisión Europea una vez transcurridas las tres anualidades siguientes.Ha recordado que la Junta gestiona directamente tres programas operativos regionales en el periodo 2014-2020, que son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), así como participa en el Programa Operativo de Empleo Juvenil y en el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.Ha detallado que, globalmente, Andalucía tiene programada una ayuda de más de 12.600 millones de euros, de fondos estructurales y del Feader, de los que 6.700 se gestiona directamente por parte la Junta y los 5.900 millones restantes por la Administración General del Estado en "actuaciones que se desplegarán en la comunidad".Con fecha del pasado 31 de diciembre de 2018 "se examinó si se había superado el importe programado correspondiente a 2015", según ha explicado el consejero, que ha detallado que, en dicho periodo, la Junta "ha conseguido certificar ayuda comunitaria que ha superado el 100% sobre lo exigido --un 118,86%-- para ese hito temporal, evitándose así cualquier riesgo de perdida de fondos".Velasco ha apostillado que, a pesar de que ese porcentaje "pudiera interpretarse como una gestión brillante y una ejecución muy elevada", eso no es así, según evidencia, a su juicio, que se ha ejecutado menos del 20% del total para el marco 2014-2020.MENOS TIEMPO DE EJECUCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FONDOSHa explicado que "nos quedan otros cinco años, hasta 2023, para que pueda justificarse el resto" de fondos del periodo 2014-2020, pero ha avisado de que, "a partir de ahora, en lugar de cuatro años para certificar lo programado para 2016, sólo contaremos con un año natural", de dos para lo del ejercicio de 2017, y de tres años para el de 2018.Velasco ha apostillado que "el problema no es ya la certificación, sino la propia ejecución de las inversiones", y ha advertido de que "el tiempo del que ahora dispone el Gobierno andaluz para ejecutar y certificar las próximas tres anualidades es significativamente menor que el plazo que teóricamente la Comisión Europea concede para certificar la aplicación de los fondos europeos programados".Velasco ha sostenido que "una óptima ejecución de los programas operativos supone la obtención de la reserva de rendimiento, que, de conseguirse, permitirá que la administración de la Junta de Andalucía pueda beneficiarse de un 6% adicional de ayudas por eje prioritario de cada programa operativo".Ha avisado de que, "la no consecución de este hito, y la consecuente falta de ingresos adicionales, repercuten negativamente al proceso de reprogramación de los fondos, impidiendo que los ejes que sí vienen cumpliendo los objetivos puedan verse beneficiados de ese incremento adicional de los fondos a ejecutar"."La tardanza en la puesta de funcionamiento de los programas, los oídos sordos a los cuellos de botella que esta gestión provoca, y la dejadez en crear los incentivos adecuados para agilizar los fondos aparecen en el debe del Gobierno anterior", ha apuntado Velasco.Frente a ello, ha defendido lo acordado por el Ejecutivo andaluz el pasado martes, el establecimiento de una serie de medidas de seguimiento y reactivación de los distintos programas de fondos europeos para las anualidades 2019 y 2020, incluidos en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el periodo 2014-2020, para la optimización de los distintos fondos de los que se beneficia la región.PSOE-A ACUSA AL CONSEJERO DE "FALTAR A LA VERDAD"En el turno de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Felipe López ha acusado al consejero de "faltar a la verdad", y al respecto ha censurado la "extraordinaria capacidad" del actual Gobierno andaluz para "criticar mintiendo", porque el anterior Ejecutivo socialista "ha certificado por encima de lo exigible" sobre dichos fondos europeos.Ha señalado además que "Andalucía ha gestionado hasta ahora 17.000 millones de euros" de fondos europeos, "no 120.000 millones", y el anterior gobierno "no ha perdido ni un solo euro" y, es más, "ha ejecutado por encima del 100%". De esta manera, según ha aseverado López, el actual Ejecutivo de PP-A y Cs "ha hecho de la mentira su forma de conducirse en este tiempo" que lleva gobernando.En representación del PP-A, la diputada Ángela Hidalgo ha recordado las elevadas tasas de desempleo, pobreza y exclusión social que presenta Andalucía, y ha lamentado que los andaluces "tengamos que pagar el pato de una nefasta gestión de fondos europeos destinados a nuestra tierra". No obstante, se ha mostrado confiada en que la Junta, con el nuevo Gobierno, "va a ser capaz de mejorar" la gestión de éstos.Por parte de Ciudadanos (Cs), el diputado Javier Pareja de Vega también ha criticado la "clara gestión deficiente e ineficaz" del anterior Gobierno socialista en relación a los fondos europeos, con los que dicho ejecutivo mostró "desidia" y "desinterés", dejando como "complicada herencia" al nuevo gabinete el tener que "cumplir el 80% restante" de fondos europeos "para los próximos cinco años", lo cual "va a exigir un gran esfuerzo" a la administración que ahora dirigen PP-A y Cs.La parlamentaria de Adelante Andalucía María García ha calificado como "controvertido" el tema relativo a la gestión y el impacto de los fondos europeos, que "deberían fomentar las políticas de inversiones" y ser "útiles y efectivos" si se acompañan de "un programa valiente y de transformación de nuestro modelo económico". Además, ha defendido que, tras el histórico cambio de gobierno en la comunidad, "no podemos estar con el ping pong de quién lo ha hecho mal y quién bien".Finalmente, el diputado de Vox Francisco José Ocaña se ha declarado "un poco anonado" con los datos aportados por el consejero que, a su juicio, evidencian "una dejación inexcusable de funciones" por parte del anterior Gobierno andaluz y que "algo se ha hecho mal". Ha valorado el "plan de choque" anunciado por el nuevo Ejecutivo, y ha avisado de que su formación "estará vigilante" sobre su aplicación porque "esta región no puede permitirse perder ni un euro de Europa".--EUROPA PRESS--