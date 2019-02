Comisión parlamentaria del consejero de Economía, Conocimiento, Empres

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha anunciado este miércoles "medidas de reactivación" para que "la economía andaluza crezca más, genere más empleo, esté más diversificada y sea más atractiva para inversores internacionales", así como ha considerado que "revertir la situación económica y productiva de la región es una tarea de enorme complejidad, que requiere reformas de calado".En su primera comparecencia en comisión parlamentaria para desgranar las principales líneas de actuación de la Consejería, ha defendido igualmente que las políticas económicas orientadas al crecimiento que desarrolle el Gobierno "deben ser transversales, que se integren en todos los departamentos, porque deben formar parte de una estrategia más amplia".En este sentido, y "dado que no podemos aplicar recetas mágicas", el consejero ha manifestado que el nuevo Gobierno va a poner en práctica un "amplio catálogo de medidas recogidas en el compromiso adquirido" entre PP-A y Ciudadanos (Cs) dirigidas "a dinamizar sectores reales de nuestra economía y a propiciar la creación de empleo, algunas de las cuales tendrán un efecto inmediato", y en otros casos los logros "serán progresivos y comenzarán a percibirse a medio plazo".En relación a las grandes áreas competenciales de la Consejería, ha avanzado que uno de los ejes primordiales que abordará la Secretaría General de Economía será "reducir las trabas burocráticas que permitan impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo".A su juicio, esta línea de trabajo, junto con "soluciones efectivas que reduzcan el peso de las cargas administrativas sobre la actividad económica, son esenciales para favorecer el emprendimiento y la inversión".ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTOLos esfuerzos de la Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento pasarán por "promover la internacionalización de las empresas andaluzas, y la mejora de su capacidad de crecimiento, en línea con los planteamientos avanzados por la Unión Europea". Al respecto del emprendimiento, además, ha avanzado que su consejería colaborará con una iniciativa de la de Educación para introducir una asignatura al respecto en las escuelas públicas andaluzas.También se abordará con especial interés "la transformación digital del tejido empresarial andaluz, no sólo con la implantación de servicios y aplicaciones TIC en apoyo a los distintos sectores productivos, sino también con el desarrollo y refuerzo de los centros de innovación digital y, en especial, de los Hubs de Innovación Digital (DIH) que constituyen ecosistemas compuestos por pymes, grandes industrias, 'start ups', investigadores, inversores y sector público, con el objetivo común de aprovechar las oportunidades digitales".En materia de Universidad, Investigación y Tecnología, ha señalado su apuesta por "el impulso de una I+D+i de excelencia", por "premiar y favorecer la excelencia, el mérito y la capacidad", y "promover una mejora de los niveles de calidad e internacionalización de nuestras universidades".En este sentido, Velasco ha apuntado que se trabajará por "una mayor coordinación entre los distintos centros universitarios para hacerlos más transparentes y eficientes y para reforzar su proyección internacional", y quiere "establecer estímulos para que los grupos de investigación que muestren excelencia en sus resultados reciban recursos adicionales" para sus investigaciones.Velasco ha avisado de que el PIB per cápita en Andalucía "es hoy un 25% inferior al del resto de los españoles", y la comunidad ha pasado a estar en el ámbito europeo "entre las regiones menos desarrolladas, a pesar de haber recibido desde el año 1986, a través de distintos fondos de la UE, 102.000 millones de euros".Entre las claves que, a su juicio, han frenado el desarrollo de Andalucía estos últimos 30 años, "están la búsqueda de la excelencia en el capital humano, un déficit de inversión productiva, un elevado índice de desempleo, falta de incentivos para la mejora del tejido empresarial, y una ausencia de diversificación de sectores".PSOE-A DEFIENDE LA HERENCIA DE SUS POLÍTICASEn el turno de los grupos, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo, que, al igual que los demás portavoces, ha felicitado al consejero por su nombramiento y le ha deseado suerte, ha trasladado el "compromiso" del PSOE-A por "colaborar en lo que sea beneficioso para Andalucía", porque ejercerá la oposición "de manera constructiva" y "con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado".No obstante, ha afeado el "pacto de la vergüenza" del que a su juicio proviene el actual Gobierno andaluz y su "arbitrario" reparto de competencias, a la vez que ha defendido la herencia y el legado de las políticas socialistas. Al respecto, ha enfatizado que "no se puede retroceder", y le ha formulado una batería de preguntas que Velasco ha replicado pidiéndole "mesura" habida cuenta del poco tiempo que lleva en el cargo.Entre otras cuestiones, Conejo le ha preguntado al consejero si comparte la promesa electoral de Juanma Moreno de crear 600.000 empleos en cuatro años, a lo que Velasco ha respondido que "es perfectamente posible" si la economía andaluza "continúa la inercia" actual y se crean "150.000 empleos al año".En nombre del PP-A, el parlamentario Ramón Herrera ha valorado como "muy bueno" el discurso del consejero, y ha destacado sus mensajes a favor de la generación de empleo, "fin prioritario" para su grupo, y de "mejorar la vida de los andaluces". Además, ha animado a trabajar para "conseguir la convergencia con el resto de España" y para impulsar "el despegue de la innovación en Andalucía y atraer inversiones extranjeras".No obstante, ha avisado de que "no se empieza de cero" por la herencia recibida, "en algunas materias se empieza en negativo" y en universidades "reciben la nada", además de "una deuda millonaria" con las mismas, si bien cree que las medidas que promete el consejero "mejorarán" las circunstancias de la economía andaluza "en un periodo razonable".Por parte de Ciudadanos (Cs), el diputado Francisco Carrillo ha subrayado que la de Velasco es una consejería "de vital importancia" para Andalucía, "clave a la hora de apostar por la creación de empleo", y que engloba competencias que han estado "atrapadas durante demasiado tiempo en la nebulosa de la duda". Además, ha agradecido al consejero su "talante" e "invitación constructiva al diálogo para que Andalucía avance". En esa línea, ha llamado a proporcionar a los andaluces las "herramientas y oportunidades" para que ellos mismos propicien que la comunidad sea "imparable", y ha defendido que "Andalucía no debe estar en el mapa de la corrupción, sino de la inversión".En representación de Adelante Andalucía, el diputado David Moscoso ha reconocido la "preocupación" de su grupo por determinados "elementos del programa de gobierno" económico de PP-A y Cs que, "lejos de solucionar los problemas estructurales de nuestro modelo productivo, puedan ser una continuidad de los problemas que venimos padeciendo". En esa línea, ha apuntado que "la austeridad y las políticas neoliberales" han "favorecido lo contrario de lo necesario para reducir la asimetría o la desigualdad". Frente a ello, ha defendido aumentar la inversión pública.Finalmente, en nombre de Vox ha hablado Rodrigo Alonso, quien ha avisado al consejero de que su grupo pondrá "cordones sanitarios a políticas que sean más de lo mismo" en relación a las desarrolladas anteriormente por gobiernos socialistas, así como le ha instado a que emprenda "políticas que pongan el dinero donde mejor está, en el bolsillo de las familias", bajando impuestos. Ha aseverado que "es el momento de devolver a Andalucía al lugar que se merece en el mundo", porque "tenemos los recursos y el talento necesarios", de forma que sólo "faltan las reformas que debemos llevar a cabo los políticos".--EUROPA PRESS--