La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se ha remitido este jueves a las explicaciones dadas un día antes por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre la figura del "relator" que el Gobierno ha aceptado para los trabajos de la mesa de partidos de Cataluña, y ha querido defender al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, frente a las "cosas salvajes" que se están diciendo contra él.En el turno de preguntas en un almuerzo-coloquio en Sevilla, la ministra de Trabajo ha defendido al respecto de la figura del 'relator' que la vicepresidenta dejó este asunto "meridianamente claro" en sus explicaciones de este miércoles, "y a sus palabras me remito", ha apostillado Valerio, quien ha querido dejar claro que ella cree "en la unidad de este país y en la unidad europea", porque está convencida de que "juntos nos va a ir mucho mejor que cada uno a su libre albedrío".La ministra ha indicado que el Gobierno de España "tiene relaciones multilaterales con las 17 comunidades y las ciudades autónomas", así como "encuentros bilaterales con los gobiernos autonómicos". Con Cataluña, según ha abundado, hay ya "una comisión bilateral" en la que la vicepresidenta y distintos ministros "se están viendo" con miembros del Ejecutivo catalán, y "ahí no se necesita ningún intermediario".Al margen de eso, "se ha decidido que haya una mesa de partidos políticos en Cataluña", según ha continuado Valerio, quien ha señalado que en esa mesa "están convocados todos los partidos", y "ahí se ha hablado de que haya una persona que haga una labor como de secretario de acta, que escribe lo que se dice, da fe de lo que se habla". "Así lo he entendido yo", ha apuntado la ministra en relación a la referida figura del 'relator'.DEMANDA "SOSIEGO" FRENTE A QUIENES "PREFIEREN EL RUIDO"Por otro lado, sobre la movilización impulsada para este domingo en Madrid por el PP y Ciudadanos (Cs), y que también apoya Vox, Magdalena Valerio ha defendido que ella es "una persona tremendamente partidaria de que cada uno se manifieste donde le dé gana", aunque sea "comunicándolo oportunamente", pero ha opinado que este país necesita ahora "más tranquilidad, sosiego, ponernos manos a la obra, ver si remando todos en la misma dirección buscamos solución a los problemas".La ministra ha lamentado que, frente a eso, "otros prefieren el ruido, el follón", porque "saben que eso les va a dar rédito político". Ha insistido en que ella prefiere "pensar en España" antes que "en los intereses electorales" de su partido.Además, ha defendido que el PSOE en el que ella milita siempre ha procurado, "haya estado en el Gobierno o en la oposición", acudir "con la manguera" cuando había "conato" de incendio y no con "gasolina" para avivarlo.En esa línea, ha mantenido que, "en cuestiones territoriales o de terrorismo, en cuestiones que son de Estado", ella apuesta "mucho más por el diálogo y el acuerdo que por la confrontación permanente".Preguntada acerca de si se ha tratado esta cuestión de Cataluña en la reunión que, previamente a este almuerzo coloquio, ha mantenido con la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en Sevilla, la ministra ha respondido que ambas dirigentes socialistas son "muy pragmáticas", de forma que han hablado "desde nuestros hijos hasta sobre cómo nos encontramos de ánimo, de salud".También han hablado de cuestiones como el empleo, el Pacto de Toledo, la reforma laboral o los pasos para redactar "un nuevo Estatuto de los Trabajadores", según ha continuado la ministra, que finalmente ha admitido que en su reunión con Susana Díaz "ha salido a colación" igualmente "el ruido interesado que algunos partidos están organizando por interés de sacar tajada política".Valerio ha aprovechado la pregunta sobre el 'relator' para reclamar "un poco más de respeto para el presidente del Gobierno de España", que es el presidente "de todos", según ha enfatizado.En esa línea, la ministra ha lamentado que "se están haciendo graves acusaciones contra don Pedro Sánchez Pérez-Castejón", un presidente que "está dando la cara en España y ha decidido poner a España en el mundo". Así, ha enfatizado que el jefe del Ejecutivo socialista "va a cualquier lugar del mundo a defender la posición de España", y ha denunciado que "se están diciendo cosas muy salvajes en relación al presidente del Gobierno", algo que "no es bueno para España", según ha considerado.EL DELEGADO DEL GOBIERNO REIVINDICA EL "DIÁLOGO"Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha presentado a la ministra en este almuerzo coloquio, también ha aprovechado la ocasión para reivindicar el "diálogo" en el actual momento político.Al respecto, el delegado ha lamentado que "todo el mundo apela" al diálogo, "pero cuando el diálogo se pone en marcha, los extremismos hacen que se rasguen las vestiduras", y ha señalado que el Gobierno de Sánchez está "a favor del diálogo", tanto el "social" como "entre todos los españoles".--EUROPA PRESS--