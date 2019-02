Magdalena Valerio, inaugura el Congreso sobre "El futuro del trabajo"

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha realizado este jueves un llamamiento a "convertir las transiciones del progreso tecnológico, la globalización, la transición demográfica y medioambientales, en una verdadera revolución del trabajo decente"."Unidos lo vamos a conseguir", ha proclamado la ministra al finalizar su intervención en la inauguración del Congreso Interuniversitario OIT que, organizado por la Facultad de las Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se celebra entre este jueves y este viernes en dicho centro de la Hispalense.Junto a la ministra, han compartido mesa en la inauguración del congreso el rector de la US, Miguel Ángel Castro; el director de la Oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño, y el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la US, Alejandro Díaz. Además, a este acto también han asistido, entre otros, la secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.Valerio ha llamado a "aprovechar la transformación del trabajo como factor de progreso económico y social", y ha valorado la labor realizada desde el ámbito universitario en el marco de los preparativos de este congreso, que va a servir para "ilustrarnos e indicarnos el camino a seguir".La titular de Trabajo ha incidido en su intervención en esa transformación que se está produciendo en el campo laboral por factores como el progreso tecnológico, la globalización, la transición demográfica o los retos de la transición ecológica provocados por el cambio climático, y al respecto ha subrayado la necesidad de "velar por que este mundo tenga futuro".Actualmente "se está cuestionando la naturaleza misma del trabajo humano", según ha advertido la ministra, quien ha reivindicado la "cohesión social" como cuestión "fundamental" para propiciar la "paz" y la "estabilidad" social.La ministra ha aprovechado su intervención para reivindicar el "esfuerzo" y algunos de los pasos dados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia laboral como el incremento del salario mínimo interprofesional materializado el 1 de enero, porque, según ha defendido, el actual Ejecutivo central es "consciente de que el futuro del trabajo empieza hoy, es ya el presente del trabajo".EL ESTADO DEL BIENESTAR "NOS UNE Y COHESIONA"Al hilo de las temáticas que centran las 'conversaciones' sobre las que va a girar este congreso interuniversitario, Valerio ha reivindicado el carácter "social" del Estado democrático y de derecho español, tal como se consagra en la Constitución, y es que, según ha apuntado, "nunca fue tan necesario recordar lo aparentemente obvio", y ha afirmado que "lo que nos une y cohesiona es el Estado del bienestar", que "está en cuestión", según ha alertado.Ha defendido que el Gobierno socialista está "empeñado en una revolución del trabajo digno, que dignifique y contemple mejoras económicas y sociales para las personas trabajadoras", y en esa línea ha señalado que al Ejecutivo no sólo le importa que "nunca como hasta ahora haya habido tantas mujeres trabajando en España", sino también "la calidad de sus empleos y el ámbito de responsabilidad".El Gobierno trabaja para "romper el techo de cristal", según ha abundado la ministra, quien ha aludido igualmente en su intervención a la brecha salarial, y ha subrayado que "sin igualdad de género no habrá futuro".Además, ha reivindicado la "corresponsabilidad" y la "conciliación" entre la vida laboral y familiar, punto en el que ha llamado a avanzar en los permisos de paternidad, los cuidados familiares, la Ley de Dependencia, la racionalización de horarios o los planes de igualdad.Valerio ha advertido de que "las nuevas formas de empleo se prestan en muchas ocasiones a una pérdida de derechos que no podemos ni queremos consentir", y al respecto ha citado el Plan Director por un trabajo digno 2018-2020 impulsado por el Gobierno para "recuperar derechos laborales perdidos por los trabajadores durante la crisis", y que persigue "la figura abusiva del falso autónomo".La ministra, que ha querido dejar claro a los trabajadores que "no están solos ni van a estar desprotegidos", ha apostado también por "empoderar a los jóvenes", y ha citado el plan de choque por el empleo joven ya puesto en marcha por el Gobierno.Igualmente, ha defendido que se realice una "continua actualización de la formación profesional reglada y para el empleo", para que sea "más ajustada al entorno laboral", y al respecto ha argumentado que "ya no vale solamente con estudiar durante unos años, sino que se requiere estudiar y aprender de forma permanente hasta la jubilación"."RETOQUES" EN LA REFORMA LABORALLa ministra ha explicado también que próximamente se constituirá un grupo de trabajo para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, así como ha confirmado que el Gobierno quiere dar "retoques" a la reforma laboral aprobada por el anterior Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy.Por otro lado, Valerio se ha expresado esperanzada en que "cuanto antes" se materialice un acuerdo sobre el futuro de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo, y ha subrayado que el Gobierno está "firmemente comprometido con el multilateralismo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas".Finalmente, ha explicado que, con motivo del centenario de la OIT que se conmemora en 2019, se está organizando una cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid el próximo 4 de marzo.LA OIT REIVINDICA EL TRABAJO "DECENTE"Por su parte, el director de la Oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto, ha destacado que este jueves "culminamos un proceso en el que hemos intentado compartir reflexiones e ideas para comprender el mundo que vivimos", con cambios que "ya se están produciendo" en el ámbito del trabajo.Ha explicado que desde la OIT lanzaron hace tres años, con motivo del centenario de esta organización de las Naciones Unidas, un debate sobre el futuro del trabajo en el que se invitaba a participar "a toda la sociedad", y que se ha impulsado también desde el ámbito universitario, lo que ha valorado como un "acierto".Ha señalado que "necesitamos comprender" los cambios en la forma de producir y trabajar derivados del "cambio tecnológico", ha subrayado la importancia de la "transición energética" como vector que "impactará sobre el empleo", y ha reivindicado el diálogo y la justicia social y el trabajo "decente".CONGRESO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJOEl decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo ha valorado el "honor" que supone ser anfitrión de este congreso y ha agradecido la labor de quienes lo han hecho posible, a la vez que ha expresado su deseo de que promocione ideas que permitan obtener nuevas fórmulas para posibilitar que el trabajo del futuro sea "algo más humano". En esa línea, ha reivindicado la necesidad de "justicia social" y de un "trabajo digno".La primera teniente de alcalde de Sevilla, Carmen Castreño, ha defendido que "el futuro del trabajo nos ocupa y nos preocupa a todos", así como que el Ayuntamiento hispalense está "firmemente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible" de las Naciones Unidas. Además, ha animado a los asistentes del congreso a "disfrutar" de la ciudad aprovechando su participación en el evento.Finalmente, el rector de la US ha declarado formalmente inaugurado el congreso tras unas palabras de bienvenida a los asistentes en las que ha subrayado la "alianza real" que existe entre la ciudad de Sevilla y la universidad, y ha reivindicado la dignidad como cuestión esencial para el futuro del trabajo.--EUROPA PRESS--