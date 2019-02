Magdalena Valerio participa en un almuerzo coloquio en Sevilla

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, contempla la posibilidad de que se pueda "establecer una bonificación" para que la cotización obligatoria de las prácticas académicas, medida aprobada a finales del año pasado por el Gobierno, sea "menos costoso" para la empresa, el taller o la entidad donde el alumno esté haciendo sus prácticas.Así lo ha comentado la ministra en el turno de preguntas de un almuerzo coloquio que ha protagonizado en Sevilla y donde, a propósito de esta medida de las cotizaciones obligatorias, ha señalado que la norma en cuestión "tiene que tener ahora un desarrollo reglamentario", por lo que ahora "se está en la fase de diálogo y debate para ver exactamente cómo se regula".La ministra ha confirmado que "habrá que esperar como mínimo al próximo curso" para que entre en vigor esta medida, y ha defendido que la pretensión del Ministerio de Trabajo es que se acuerde lo "mejor para todos, para los jóvenes y para los lugares donde hacen sus prácticas".En esa línea, Valerio ha comentado que "todos conocemos casos de becarios que tienen poco de eso" porque más bien "son trabajadores por cuenta ajena que deberían estar con un contrato y no como becarios". Por eso, según ha agregado, "se va a trabajar en el Estatuto de becario para que todas estas situaciones estén correctamente reguladas", y al respecto ha apuntado que su ministerio está "en coordinación" con el de Educación.La ministra también ha resaltado que en España hay "más de 500.000 personas, jóvenes en su mayoría, en una situación de prácticas curriculares o extracurriculares" que están "sin ningún tipo de protección", de forma que únicamente tienen "un seguro escolar" que contempla indemnizaciones "mínimas" en el caso de que sufran un accidente "yendo" a las prácticas "o regresando a su casa".Así las cosas, Valerio ha considerado que "tenemos que empezar a velar por la situación de nuestros jóvenes", y que "no pasa nada por que se empiece a cotizar un poquito a la Seguridad Social". "Hablamos de en torno a 50 euros al mes si no se bonifica", ha remarcado.La ministra ha recordado que desde su departamento se están manteniendo "reuniones" con los rectores, los responsables de Formación Profesional, con las comunidades autónomas, con el Consejo General de la Abogacía de España, con procuradores a este respecto, y ha querido "tranquilizar", porque "no vamos a hacer cosas descabelladas".En ese sentido, ha dicho que se busca "encontrar un punto de equilibrio entre el derecho de jóvenes a no ser explotados y, en segundo lugar, a que comiencen a tener ya sus primeras cotizaciones a la Seguridad Social", y que puedan tener "una cobertura" en el caso de accidente laboral, pero ello sin causar "una extorsión a las empresas, comunidad autónoma o universidad" donde realicen sus prácticas.SUBIDA DEL SMI Y PÉRDIDA DE EMPLEOSPor otro lado, y acerca de si cree que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero está repercutiendo de forma negativa en la creación de empleo, la ministra ha respondido que ella tiene "una visión optimista", y confía en que eso "no signifique una pérdida de puestos de trabajo".Ha argumentado que la economía española "ha ido remontando" y ha crecido "por encima de la media" de la Unión Europea, y aunque reconoce que el contexto internacional está marcado actualmente por cuestiones problemáticas como el 'Brexit' o el "cierre de fronteras" que promueve la Administración Trump en Estados Unidos, la economía del país "va tirando".Al respecto, además, ha destacado que los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de paro registrado conocidos reflejan una importante creación de empleo y bajada de desempleo en términos interanuales, algo que ha valorado sin querer "relativizar" los datos de paro del pasado mes de enero, porque cree "tremendo que sigamos teniendo más de 3,2 millones de parados" en España.PLAN DE EMPLEO PARA ANDALUCÍA EN LOS PGEA la ministra también le han preguntado "para cuándo" un plan específico de empleo para Andalucía por parte del Gobierno central, a lo que ha respondido que dicho plan "está previsto" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2019, por lo que espera que las cuentas "se aprueben y pueda comenzar a ponerse en marcha ese plan para Andalucía", comunidad que tiene tasas de desempleo "por encima de la media nacional", según ha lamentado.En otro orden de cosas, y en su intervención previa al almuerzo y al turno de preguntas, la ministra ha defendido la necesidad de "formarse permanentemente" en la sociedad actual y de "coaligarse con las nuevas tecnologías para fortalecer los proyectos empresariales", así como la conveniencia de buscar una "coalición de trabajo entre la sociedad civil y las administraciones públicas en todos sus ámbitos", entendiendo que es "la única manera de salir adelante en un mundo como el que nos ha tocado vivir".La ministra también ha realizado un llamamiento por un empleo de calidad y "seguro", porque "un modelo económico basado en la precarización de las relaciones laborales no es viable" aunque pueda ser "transitoriamente competitivo", y ha abogado por ir "progresivamente apostando por más estabilidad".Valerio también ha querido lanzar un "mensaje de confianza" en relación al futuro de las pensiones, para lo que ha reclamado un "acuerdo de todos y global para transmitir a la ciudadanía el mensaje de tranquilidad que necesita".De igual modo, ha reivindicado actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez a favor de los autónomos y en materia de empleo como la puesta en marcha de un plan de choque por el empleo joven, y ha apuntado que "estamos preparando un plan de retorno para que personas cualificadas que se han ido a trabajar fuera de España puedan encontrar oportunidad de volver al país, porque las necesitamos", según ha aseverado la ministra de Trabajo.--EUROPA PRESS--