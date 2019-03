Fábrica de vidrios La Trinidad

Después de que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aprobase el mes pasado las obras de consolidación y reparación promovidas por la junta de compensación conformada por los dueños de la antigua fábrica de vidrios La Trinidad, para los inmuebles protegidos de este antiguo recinto fabril, merced al convenio firmado entre ambas partes para el destino de este enclave, dicho departamento municipal ha autorizado la "demolición" de una serie de edificaciones "no protegidas" del mencionado complejo.Según el mencionado convenio, recogido por Europa Press, los espacios protegidos de la antigua y deteriorada factoría, cuya nave central, hornos y chimenea están catalogados como bien de interés cultural (BIC), serán cedidos al Ayuntamiento tras ser sometidos a las citadas obras de consolidación y de seguridad a manos de la junta de compensación, que de su lado podrá levantar más de 200 nuevas viviendas de renta libre en los terrenos del recinto excluidos de las medidas de protección.Al respecto, un acuerdo paralelo del Ayuntamiento precisaba que la "referencia" a la hora de acometer las mencionadas obras de consolidación de los inmuebles protegidos de la antigua planta fabril, principalmente la nave central, los hornos y la emblemática chimenea, sería un informe elaborado en junio de 2017 por el servicio de Conservación de la Gerencia de Urbanismo."OTRAS ACTUACIONES" POSIBLESTal informe técnico de la Gerencia de Urbanismo incluye "aquellas obras o actuaciones que se ha detectado necesario ejecutar" en las edificaciones protegidas que serán cedidas al patrimonio municipal dada su protección por su valor arquitectónico, si bien tal extremo no impide "la asunción por la junta de compensación de otras actuaciones que puedan detectarse durante la ejecución de la obra" para la "conservación" de los espacios protegidos.A tal efecto, el acuerdo exponía que el presupuesto de 429.708 euros calculado por la Gerencia de Urbanismo para estas obras en su informe de junio de 2017 "tiene carácter estimativo" y "el alcance exacto de los trabajos necesarios se determinará cuando se ejecuten todas las revisiones de elementos previstas".En cualquier caso, el pasado mes de febrero la Gerencia de Urbanismo aprobada dichas obras en los elementos protegidos del recinto fabril, para la "estabilización estructural" del conjunto, "garantizar la estanqueidad de las cubiertas, impedir el intrusismo y mejorar las condiciones de limpieza y ornato", mientras ahora, según el acuerdo recogido por Europa Press, ha sido autorizada la demolición de "las edificaciones no protegidas" de este complejo más próximas a la Carretera de Carmona.LA FÁBRICA DE VIDRIOS. MUCHOS AÑOS DE HISTORIAFue en 2001 cuando la Consejería de Cultura acordó inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz varios elementos de este antiguo y simbólico conjunto fabril de la avenida de Miraflores, al tratarse de uno de los escasos ejemplos que ha pervivido de la arquitectura de la gran industria y de la primera expansión industrial de Sevilla.Por eso, la declaración de bien de interés cultural aprobada en aquellos tiempos protege la nave central, los hornos y la chimenea de la planta como lugar de interés etnológico. No obstante, la Consejería inició hace años otro expediente para catalogar también las naves dos y tres del recinto y unificar los activos protegidos en una única tipología: la de "lugar de interés industrial".La idea, según la negociación promovida años atrás con los propietarios de los terrenos, era ya ceder al patrimonio público los espacios protegidos a cuenta de sus restricciones en materia urbanística, para desarrollar urbanísticamente el resto de la parcela.Pero los plazos del proyecto y la quiebra de la sociedad que poseía la mayor parte de los suelos agudizaron durante años el abandono y ruina del conjunto fabril, que fue objeto de diversas ocupaciones ilegales y episodios de expolio, si bien finalmente el destino del enclave fue reconducido gracias al mencionado convenio entre el Ayuntamiento y la junta de compensación constituida para el desarrollo de los suelos, encabezada por cierto por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).--EUROPA PRESS--