Urbanismo aprovisiona 822.734 euros para las obras de reurbanización de la calle Mateos Gago

Calle Mateos Gago de Sevilla

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado recientemente, con el apoyo del PSOE y la abstención del resto de grupos, elevar al pleno municipal la aprobación definitiva de una modificación de su anexo de inversiones de 2018, para inyectar 822.734 euros al proyecto de reurbanización de la céntrica calle Mateos Gago, adjudicado el pasado mes de octubre a la empresa Grulop 21 por un importe total de 919.364 euros.Esta operación, según han precisado a Europa Press fuentes municipales, deriva de la ausencia de un nuevo presupuesto actualizado para el vigente ejercicio 2019 y la prórroga del documento presupuestario del año pasado, donde no obstante ya figuraba una partida para estas obras adjudicadas a mediados del pasado mes de octubre, pero cuyo inicio estaba sujeto a la incidencia de fechas de especial relevancia como la Navidad o la Semana Santa, ya próxima por cierto.En ese sentido, las mencionadas fuentes concretan que mediante esta modificación del anexo de inversiones aprobado para 2018 por la Gerencia de Urbanismo, se aprovechan partidas de actuaciones previstas pero que no han sido finalmente licitadas, para dedicar el dinero en su conjunto a "contratos ya adjudicados" y cuyas obras "van a empezar, como es el caso" de la reurbanización de la calle Mateos Gago.La adjudicación de este proyecto, recordémoslo, llegaba cuando esta calle lleva ya tiempo sometida a una restricción de tráfico. En concreto, actualmente sólo se permite la circulación de los vehículos de carga y descarga, los taxis y los vehículos de los residentes acreditados, toda vez que en el tramo de la calle comprendido entre la Plaza Virgen de los Reyes y la calle Rodrigo Caro el estacionamiento o parada de cualquier vehículo ha quedado prohibido, siendo ocupados con maceteros los espacios anteriormente destinados al aparcamiento.En paralelo, en el tramo de esta calle comprendido entre las calles Rodrigo Caro y Mesón del Moro, la vía ha quedado liberada de estacionamientos en su acera derecha, mientras que en la otra acera se establece una franja reservada para carga y descarga tres horas matinales de tres días de la semana. El resto del tiempo, esta franja cuenta con tres plazas reservadas para paradas de los hoteles y dos plazas para subida, bajada y carga y descarga de los residentes con tiempos limitados de estancia.REFORMA INTEGRAL DE MATEOS GAGOEn cualquier caso, tras la implantación de esta reordenación vial en la calle Mateos Gago, medida no exenta de controversia, el proyecto de reurbanización comprende una transformación integral de la calle Mateos Gago, para que cuente con un firme de plataforma única, marcado por un carril central de 3,1 metros de anchura reservado en principio a los transportes públicos y de urgencia, el acceso a los garajes privados y los vehículos de abastecimiento.A partir de ese carril central, el diseño contempla bandas peatonales de dos metros de anchura a ambos lados del mismo, los veladores de los negocios hosteleros alineados en una franja longitudinal ceñida a la hilera de árboles de cada uno de los lados y un espacio peatonal más hasta las fachadas de los edificios.La reordenación de la calle no incluía en principio plazas de estacionamiento, aunque finalmente cuenta con una banda de aparcamiento en línea en un tramo concreto, que deberá ser regulada por la delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores. En este tramo, eso sí, se eliminaría la zona de veladores con objeto de otorgar mayor amplitud al itinerario peatonal que discurre en este caso entre la banda de aparcamiento y la línea de fachada.--EUROPA PRESS--