La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Andalucía ha valorado las medidas propuestas este pasado miércoles por la Mesa Nacional de los Cítricos en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la par que ha señalado que "aún quedan cuestiones por aclarar".En un comunicado, la organización ha explicado que durante el acto se les presentó un paquete de 16 medidas para buscar soluciones y que no se vuelva a repetir la situación "crítica" que ha atravesado el sector en esta campaña, ayudando a revitalizar el mercado de los cítricos, ajustando la oferta, mejorando la estructura y favoreciendo la internacionalización.En este marco, el responsable de los servicios técnicos de UPA Andalucía, Miguel García, se ha mostrado satisfecho con el itinerario fijado para reestructurar el sector y transmitió en la reunión las peticiones de relevancia que para su entidad es "indispensable" que sean contempladas dentro de cada una de estas medidas.No obstante, ha considerado que "aún quedan cuestiones por dilucidar" y ha reclamado al Ministerio dotación presupuestaria para la posible necesidad de reconversión varietal del sector con variedades más tardías, de forma que en el futuro no se solapen con los envíos sudafricanos. Asimismo, reclamó presupuesto adicional para investigación y desarrollo (I+D) para profundizar entre otras cuestiones en el desarrollo de nuevas variedades o incrementar la profesionalización y el conocimiento técnico dentro del sector.Estas tareas, ha explicado Miguel García, "deben ser asumidas por el MAPA hasta que esté plenamente operativa la interprofesional Intercitrus, la cual lleva muchos años sin funcionar".Al hilo, García ha valorado muy positivamente que, entre las medidas, se contemple que una mala campaña no se traduzca en una pérdida de las ayudas a la primera instalación de los jóvenes citricultores. Del mismo modo, ha resaltado el anuncio de que en noviembre de 2019 puedan estar ya en marcha los fondos mutuales para la cobertura de riesgos de mercado con cargo a los fondos operativos de las OPFH y, en un año, el 'big data citrícola' para poder planificar campañas y establecer estrategias de comercialización dentro del sector.--EUROPA PRESS--