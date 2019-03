Unos 200 vecinos de la Alpujarra y Valle de Lecrín se concentran en Órgiva contra las torres de alta tensión

Unos 200 vecinos de la Alpujarra y Valle de Lecrín, según fuentes de los organizadores, han participado a las 12,00 horas de este sábado en Órgiva (Granada) en la concentración convocada por la plataforma 'Di no a las torres' contra el tendido eléctrico de torres de alta tensión y la construcción de una subestación por parte de Red Eléctrica de España en este municipio.Fuentes de la plataforma han indicado a Europa Press que hay "muchas razones" por las que se oponen a esta obra, de las que han destacado que el proyecto "está mal fundamentado" porque contempla que no hay viviendas donde sí las hay, que "es muy destructivo para la salud", basándose en estudios que avalan que las ondas magnéticas la perjudican, y que "va a destrozar" el paisaje de la zona, con un consecuente perjuicio al turismo."Nadie va a venir a tumbarse a un campo donde tiene una torre de alta tensión de 80 metros al lado", han enfatizado las fuentes consultadas en este sentido, tras resaltar que no quieren torres "ni aquí, ni un metro más abajo".La concentración ha contado con la presencia de vecinos de la zona y representantes de políticos locales del PP, PSOE y Ganemos Órgiva, mientras que ha Ciudadanos, que cuenta con un concejal en el municipio, no ha asistido.Posteriormente, ha continuado con un almuerzo en el que la plataforma ha ofrecido dos paellas --una de ellas vegetariana-- con las que se ha realizado un donativo para cubrir los gastos que ha supuesto el acto "y los que podrían venir".Las fuentes consultadas han ahondado en que sus exigencias van dirigidas a Red Eléctrica de España, pero también a la Junta de Andalucía, ya que, como han explicado, tiene la potestad para conceder el permiso de construcción al ser un proyecto de torres de 220 kilovatios.No obstante, han aclarado que todavía no han realizado una petición oficial y que lo que están haciendo es hablar con instituciones más regionales, como el Ayuntamiento, "con el fin de unificarlas y poder ir conjuntamente a la Junta de Andalucía".Por último, han adelantado que el 13 de abril habrá una manifestación en Granada capital que discurrirá desde la Plaza del Carmen a la Plaza del Triunfo.--EUROPA PRESS--