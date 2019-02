Universidades y centros de investigación prueban en un torneo europeo robots para situaciones de emergencias

Prueba del torneo en la que dos robots de uno de los equipos participa

Universidades y centros de investigación y tecnológicos del ámbito internacional están participando esta semana en Sevilla en el II Torneo de Robots de Emergencia de la European Robotics League (ERL Emergency), una competición financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea en la que diferentes equipos de ingenieros y científicos vinculados a la robótica y los sistemas no tripulados (drones) están presentando y probando sus últimas innovaciones en la aplicación de estas tecnologías para su uso en situaciones de emergencias, como operaciones de rescate, incendios o catástrofes naturales.El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) es el encargado de acoger esta competición internacional, "única en Europa" y que tiene lugar por primera vez en España, "gracias a su liderazgo y experiencia en el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas en este campo, en el que ya se ha situado como un referente", según destacan desde el propio centro en un comunicado.Concretamente, el evento se está celebrando en la Hacienda de Orán, en el término de Utrera, donde equipos procedentes de diferentes países como Francia, Polonia, Croacia o Arabia Saudí están dando a conocer sus robots terrestres y aéreos para que puedan ser utilizados en operaciones de emergencias, evitando así el riesgo y peligro que supone este tipo de actuaciones para las personas o profesionales que se encargan de ellos.Y es que, en el caso de situaciones de emergencia, los sistemas robóticos desempeñan "un papel clave al permitir a los equipos de rescate detectar y actuar a distancia del sitio donde se ha producido esa emergencia".Este jueves se ha celebrado una jornada en la que los equipos participantes han desarrollado algunas de las pruebas de la competición y en la que han podido asistir como público algunos de los servicios de emergencias que en un futuro podrían beneficiarse del uso de este tipo de robots para su actividad profesional.Entre las entidades y equipos que están participado en el II Torneo ERL Emergency destacan la Escuela Nacional Superior de Técnicas Avanzadas de París, la Universidad de Zagreb, la Universidad de Tecnología de Lodz (Polonia), la Universidad de Ciencia y Tecnología King Abdullah de Arabia Saudí, y la Escuela Nacional Superior de Técnicas Avanzadas de Bretaña (Francia)."Se trata de un evento que consolida la trayectoria de Catec en el ámbito tecnológico de la robótica y los drones, y que convierte a Andalucía en referente de la investigación aplicada y los nuevos desarrollos innovadores en este campo, con vistas a su aplicación real en el mercado", ha señalado el director de Aviónica y Sistemas de Catec, Antidio Viguria.Ha destacado además que "los retos tecnológicos que se han planteado para que los equipos participantes los resuelvan, ya que las emergencias pueden tener lugar en cualquier escenario o sitio del mundo y no existe garantía de una buena infraestructura para desplegar robots de rescate en general".Además, Viguria ha agregado que "este tipo de competiciones son muy importantes desde el punto de vista académico para que los futuros ingenieros y científicos desarrollen las habilidades tecnológicas del futuro, así como atraer la atención de la sociedad en general hacia el mundo de la investigación y nuevos desarrollos tecnológicos".PRUEBAS DE LA COMPETICIÓN Y PREMIOSLa competición se centra fundamentalmente en desarrollar diversas tareas y operaciones bajo la recreación de una situación de emergencia, que implica que los robots terrestres o aéreos accedan a una zona concreta (carpa), detectando y evitando obstáculos fijos y móviles, entregar un botiquín de primeros auxilios a una persona (maniquí) y crear un mapa en 3D de toda la zona explorada.Las tareas y funcionalidades que deberán demostrar y realizar los robots de los equipos participantes, por tanto, se centran en aspectos como navegar de manera autónoma en espacios interiores y exteriores, detectar obstáculos, volar y actuar a gran velocidad, reconocer y localizar objetos y personas desaparecidas y entregar artículos o materiales. Los equipos ganadores serán aquellos que superen las pruebas y consigan mayor puntuación en los diversos ejercicios.Durante el torneo se entregará también un premio especial otorgado por la Agencia Europea de Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GSA) que reconocerá la mejor aplicación que cumpla con un reto particular para evaluar soluciones de precisión de posicionamiento de los robots basadas en los sistemas de navegación Galileo y Egnos. Este reto incluye dos tipos de tareas para los robots aéreos, que son precisión horizontal en los aterrizajes en una coordenada geográfica específica y precisión horizontal durante la navegación basada en 'waypoint'.Asimismo, la empresa común Sesar, del programa de innovación para el Cielo Único Europeo, otorgará un premio que reconocerá aquellas innovaciones tecnológicas que contribuyan a garantizar el acceso seguro al espacio aéreo para drones o robots aéreos, en apoyo de la iniciativa 'U-space' de la Comisión Europea.Para alcanzar estos objetivos, los robots aéreos necesitarán completar una prueba en pista donde habrá obstáculos estáticos y otros robots no cooperativos presentes. Cada robot aéreo deberá atravesar varios puntos intermedios sin colisionar con ningún obstáculo y también detecte y evite los drones no cooperativos, sin la intervención de un operador humano.La European Robotics League (ERL) es una competición sobre robótica que se deriva de otras competiciones europeas anteriores, como euRathlon y RoCKIn, y que plantea el desarrollo de diversas tareas y trabajos que los robots participantes deben ejecutar en entornos de carácter real, tanto en espacios interiores como exteriores.La ERL se compone de diferentes torneos locales que se celebran en diferentes lugares de Europa, y otras competiciones y torneos principales. En ella, los equipos participan con sus robots y drones innovadores en un mínimo de dos torneos por año, obteniendo puntuaciones basadas en sus actuaciones.Las puntuaciones de las dos mejores participaciones de cada equipo en cada torneo se sumarán a sus resultados, de manera que se clasificarán en función de ellos. Los premios a los mejores equipos europeos de toda la competición se otorgarán durante el European Robotics Forum (ERF) que se celebrará el próximo mes de marzo en Bucarest (Rumanía).--EUROPA PRESS--