Una tienda afectada por las explosiones de la calle Cuna interpone una demanda civil para una indemnización

Sevilla.- Una tienda afectada por las explosiones de la calle Cuna int

Uno de los negocios de la céntrica calle Cuna de Sevilla capital afectados por el incidente acontecido en dicha vía el pasado 21 de marzo de 2018, cuando dos deflagraciones derivadas de un cortocircuito en la red eléctrica ocasionaron que saltasen diversas arquetas de la vía pública y del interior de varios establecimientos, así como múltiples desperfectos en los mismos, ha formalizado una demanda por la vía Civil, reclamando a Endesa más de 6.500 euros de indemnización.Los hechos acontecieron en la calle Cuna durante la tarde del 21 de marzo de 2018, cuando según refleja un informe de la Policía Local de Sevilla recogido por Europa Press, se habrían producido "varias deflagraciones" coincidiendo con un fuerte "olor a gas", toda vez que los agentes movilizados a cuenta del incidente comprobaron a su llegada que el humo que aún permanecía en la calle procedía de "la red de suministro eléctrico en calzada", siendo además afectada "la red de alcantarillado, donde saltan y se desprenden dos tapas de registro".Los bomberos, en ese sentido y según el informe policial, actuaron para "sofocar un posible incendio y humo en la red de cableado", toda vez que la dependienta de un establecimiento tuvo que ser atendida "por un ataque de ansiedad y mareos". El informe policial da cuenta además de que personados en la calle Cuna unos operarios de una subcontrata de "Sevillana", un encargado habría manifestado que "el suceso ocurre por un cortocircuito en la red eléctrica y su combustión es la que provoca" la primera deflagración, toda vez que la segunda sería fruto del "intento" del propio sistema de reanudar su funcionamiento.LOS EFECTOS DE LA "ONDA EXPANSIVA"Además, esta persona habría precisado que el olor a gas correspondería realmente a "la quema de los cables por el cortocirtuito por la sobrecarga en la red", atribuyendo los efectos en las arquetas de alcantarillado a la "onda expansiva" de la deflagración.Tras el incidente, la agrupación de comerciantes Alcentro exponía que aunque la incidencia no se tradujo en heridos, sí causó "pánico" entre los viandantes y desencadenó "daños y pérdidas en los comercios de la zona", no sólo por "las consecuencias propias de las deflagraciones, sino por tener que permanecer los comercios cerrados durante la tarde del día 21 y parte de la mañana del día siguiente".Todo ello, "el miércoles previo a la Semana Santa, cuando los comercios del centro tienen unos de sus picos de venta más altos", con lo que la entidad detallaba que los negocios afectados estaban reclamando a la compañía de abastecimiento energético Endesa indemnizaciones que sumaban más de 40.000 euros, por los daños y pérdidas de ventas sufridas aquella jornada.DEMANDA INTERPUESTAAhora, uno de estos negocios, Laura López Novias, ha interpuesto una demanda por la vía Civil reclamando a Endesa más de 6.500 euros, por los daños y desperfectos ocasionados por dicha incidencia, toda vez que el responsable de dicha tienda ya había manifestado en un escrito recogido por Europa Press que "tras realizar una reclamación conjunta todos los comercios que sufrieron daños por la explosión de las distintas arquetas, exteriores en la calle e interiores en negocios", la respuesta de la empresa habría sido una y otra vez que no tenía "constancia de anomalía alguna en el suministro eléctrico que hubiese podido ocasionar los daños" reclamados.Al respecto, y tras haber avisado en tal escrito elevado a dicha empresa del "abandono" de Endesa "a la hora de solventar los daños", Laura López Novias ha interpuesto una demanda por la vía Civil reclamando una indemnización de más de 6.500 euros, exponiendo que el pasado 21 de marzo se cumplió ya el primer aniversario del incidente sin que el asunto haya sido solucionado.En ese sentido, fuentes de Endesa han indicado a Europa Press que en torno al pasado 12 de marzo, un perito contactó con los responsables del negocio solicitando diversos documentos para valorar los daños indemnizables, exponiendo así que el caso está en "fase de valoración" y defendiendo que la empresa ha invertido en los últimos tiempos 920.000 euros en la renovación tecnológica de sus redes de distribución en el centro de Sevilla, abarcando tales medidas a la calle Cuna.Desde el negocio en cuestión han confirmado a Europa Press el contacto del citado perito, avisando eso sí que tras la remisión de un dosier con la documentación solicitada no ha habido novedades y considerando que transcurrido ya un año desde el incidente, Endesa estaría "mareando la perdiz".--EUROPA PRESS--