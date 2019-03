Una serie documental de Canal Historia aborda el origen, significado y evolución de la Semana Santa

Nazareno de la Semana Santa de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este jueves la presentación de 'Pasión y Muerte', una serie documental del canal de televisión 'Historia' sobre el origen desconocido de la Semana Santa. Se trata de una producción específica sobre la Semana Santa centrada en la Semana Santa de Sevilla, su significado, historia, pasado y presente, que tiene un alcance potencial de 8,5 millones de espectadores y que se estrenará en España y Portugal los días 1 y 2 de abril.'Pasión y Muerte' es una producción realizada por una productora andaluza, Emociona Media, con un proyecto en el que han participado periodistas, expertos y hermandades sevillanas. El preestreno mundial del documental tendrá lugar esta misma tarde en el Círculo Industrial y Mercantil de Sevilla.La presentación ha contado con la participación de Juan Carlos Cabrera, delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores; Antonio Muñoz, delegado Hábitat Urbano, Turismo y Cultura; Sergio Ramos, vicepresidente de Programación de The History Channel Iberia; Javier Boo, director de Producción de The History Channel Iberia; Rosa Hernández, productora ejecutiva de Emociona Media, y José Manuel Feria, vicerrector de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Pablo de Olavide."El proyecto supone una nueva proyección nacional e internacional de la Semana Santa Sevillana, con lo que supone para reforzar la historia y el patrimonio de la ciudad", ha señalado Cabrera, quien ha recordado que hace sólo dos años la Semana Santa Sevilla se retransmitió para toda Latinoamérica y que hay cientos de medios de todo el mundo que se desplazan a la ciudad para la Semana Santa.Por su parte, Muñoz ha asegurado que esta producción "refuerza la situación de Sevilla como ciudad de cine, con una industria cada vez más fuerte y con proyectos culturales que se centran en la difusión de nuestra ciudad y en este caso de sus tradiciones".El proyecto cuenta además con la colaboración de la Universidad Pablo de Olavide y de la Cámara de Comercio, que han promovido distintas jornadas y actividades divulgativas durante estos días. Este programa incluye la conferencia, el próximo 2 de abril, de Alberto Ruiz-Berdejo Beato, graduado en Humanidades, Doctorando del Área de Historia Medieval sobre "Los orígenes de la Semana Santa actual". A ello se suma la intervención de Antonio J. López, del Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, con "Los archivos de las Hermandades: un patrimonio olvidado".Ya el 9 de abril, José María Miura, del Área de Historia Medieval, hablará sobre "Las repercusiones de Trento. De la Semana Santa cristífera a la catequesis barroca". Por su parte, Juan Marchena y Nayibe Gutiérrez, del Área de Historia de América, tratarán "El tránsito a América de la Semana Santa de Sevilla: del Gran Poder de Quito al Señor de los Temblores de Cusco".La clausura correrá a cargo de Sergio Ramos, vicepresidente de programación de The History Channel Iberia. El horario de estas jornadas es de 19 a 20,30 horas y tendrán lugar en la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla. El aforo es de 90 personas, que podrán asistir a las jornadas por estricto orden de llegada.--EUROPA PRESS--