Una detenida en la capital tras incautarle unas 91 plantas de marihuana en una vivienda

Almería.- Sucesos.- Una detenida en la capital tras incautarle unas 91

La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico tras haberle sido intervenidos once transformadores, once lámparas halógenas, dos ventiladores, un extractor de radio y 91 plantas de marihuana en una vivienda.Según ha relatado este domingo en una nota de prensa el Cuerpo Nacional de Policía, el suceso se remonta a una llamada que alertaba de un posible incendio en el interior de una vivienda del barrio del Quemadero de Almería.Tras haber sido sofocado el fuego por una dotación de bomberos, y en una requisa de seguridad en busca de víctimas que precisen auxilio urgente, los agentes descubrieron en una habitación contigua a la cocina las 91 plantas de 'cannabis sativa', junto con los transformadores, bombillas, ventiladores y extractor de aire, todo dispuesto para la producción acelerada de dicho cultivo ilícito.A raíz de esta actuación, se ha detenido a una mujer a la que se acusa de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico quien ya ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de guardia de Almería.Tras la actuación policial, y adoptando las correspondientes medidas de seguridad por parte de agentes de atención al ciudadano, los operarios de la compañía eléctrica procedieron al desenganche ilegal de luz de la vivienda y al restablecimiento normal del suministro en el barrio.La Policía ha hecho hincapié en que este tipo de fraude supone "un grave problema de seguridad y salud para las personas", ya que las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y son susceptibles de generar un importante riesgo para los que las tocan o circulan por sus proximidades, incluso incendio de las mismas.--EUROPA PRESS--