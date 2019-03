Una banda sonora inspirada en un episodio de 'El Quijote', legado de Falla depositado en el Instituto Cervantes

Una banda sonora inspirada en un episodio de 'El Quijote', legado de F

Un manuscrito de la ópera 'El retablo de maese Pedro' de Manuel de Falla ha sido depositado 'in memoriam' en la caja 1223 de La Caja de las Letras, antigua cámara acorazada de la sede del Instituto Cervantes, este lunes 18 de marzo, y será custodiado hasta el 11 diciembre de 2023, año centenario del estreno de esta obra musical. "No hay un músico que tenga lo que tiene Manuel de Falla", ha señalado la gerente de la Fundación Archivo Manuel de Falla, Elena García de Paredes durante el acto."Se trata de un homenaje a Miguel De Cervantes que hizo Falla, quien pulió con devoción el texto del libreto, en un escrito que utiliza las peripecias de El Quijote y los pone en personajes de carne y hueso. Es una historia con un princesa rescatada en una torre que vivió y se estrenó gracias a la princesa de Polignac", ha explicado García De Paredes sobre el legado depositado por la sobrina del compositor granadino, María Isabel de Falla López, y cedido por la Fundación Archivo Manuel de Falla y el Ayuntamiento de Granada.Por su parte, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero ha destacado que "Falla es una figura universal que vivió años decisivos para la ciudad de Granada, así como porque su magisterio fue fundamental para otro de los grandes nombres del siglo XX y de la cultura española como García Lorca"."Este legado tiene especial importancia porque se trata de uno de los grandes nombres del siglo XX y es un legado que tiene que ver con Granada, ya que uno de los grandes lujos de esta ciudad es tener el Centro Manuel de Falla y disfrutar de su archivo", ha añadido el también poeta, quien ha dicho sentirse "muy granadino" con este homenaje.García ha destacado que el legado de Falla "es importante, no solo porque su música estuvo relacionada a la ciudad, no solo porque fuera el alma de recuperación del Concurso de Cante Jondo en 1922 de organizado por el ayuntamiento de Granada, sino porque también su magisterio fue fundamental pata otro de los grandes nombres del siglo XX la cultura española como García Lorca".LA MÚSICA DEL EXILIO Y EL DOLORMientras, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, ha subrayado que "Falla es uno de los músicos más universales capaz de encontrar en las tradiciones más hondas del folclore español, la inspiración que convierte su música en patrimonio mundial y en referente cultural del país"."Durante su vida se precipitaron los episodios más dramáticos de nuestra historia nacional, como es la Guerra Civil, conoció una vida de exilio en Córdoba, Argentina, donde falleció, por lo que su música fue también la del exilio, del dolor de una patria lejana, la de sus hijos forzados a vivir lejos de ella", ha añadido De la Iglesia.El acto ha culminado con el concierto 'Invitación a un viaje sonoro. Cantata para verso y laúdes', interpretado por el Cuarteto Aguilar en colaboración con la narrativa de García Montero, en el salón de actos el concierto del Instituto Cervantes. En la entrega también ha participado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Granada, María Leyva.El homenaje al músico gaditano, patrocinado por la Fundación Repsol, se lleva a cabo en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará en Córdoba (Argentina) del 27 al 30 de marzo, en el que se realizará un homenaje a Falla con un concierto titulado 'Falla y su estela iberoamericana'. Además, durante el Congreso se abrirá el próximo jueves 21 de marzo la exposición itinerante 'Manuel de Falla, de Granada a Argentina', con fondos del archivo del compositor.--EUROPA PRESS--