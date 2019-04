Una 'app' permite a los pacientes comunicarse con el centro sanitario para preparar su intervención quirúrgica

Los pacientes que van a someterse a una intervención quirúrgica podrían encontrar ayuda en su teléfono móvil, gracias a un proyecto liderado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) para el desarrollo de una 'app' que facilita la comunicación con el centro sanitario y la preparación pre-operatoria del paciente.El Journal of Medical Internet Research (JMIR) acaba de publicar en su revista JMIR Research Protocols el protocolo de investigación del estudio que la ACSA está desarrollando sobre el efecto de esta 'app' en la preparación pre-operatoria del paciente en procesos de cirugía mayor ambulatoria.Según un comunicado, el estudio, un ensayo controlado aleatorizado, se está llevando a cabo en cuatro centros hospitalarios de alta resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, en concreto en los hospitales de Écija, Lebrija, Sierra Norte y Utrera.Los principales objetivos de la 'app', llamada Listeo Plus, son mejorar la adherencia de los pacientes a las recomendaciones preoperatorias con el fin de mejorar su seguridad y mejorar la eficiencia de la atención quirúrgica, amplificando la comunicación entre pacientes y centro sanitario, haciendo participe al paciente de su propia seguridad.Listeo Plus permite al paciente informarse sobre su proceso asistencial, así como acceder a un listado personalizado de recomendaciones que ha de seguir tanto para la consulta de anestesia como para la intervención quirúrgica. Al mismo tiempo, la 'app' permite al personal sanitario verificar en cualquier momento el cumplimiento de estas recomendaciones, para poder actuar en consecuencia y prevenir posibles eventos adversos.Los trabajos realizados por la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir para conectar la 'app' a tiempo real con la historia clínica electrónica y la adaptación de sus procesos asistenciales para poner en manos de los ciudadanos de manera integrada estas nuevas soluciones en salud digital han permitido ofrecer esta aplicación a más de 300 pacientes, en el marco del estudio, y utilizarla en 50 procedimientos diferentes, abarcando artroscopias, cataratas, colecistectomías, lesiones de mama, reparación de hernias, etc.El proyecto, financiado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Salud Carlos III, es impulsado por la ACSA y por la Agencia Bajo Guadalquivir y ha contado con la colaboración de miembros del equipo de Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia (PORIB).LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍALa Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, entidad que depende de la Consejería de Salud y Familias y a la que presta soporte de gestión la Fundación Progreso y Salud, tiene como finalidad el impulso y la promoción del Modelo Andaluz de Calidad.Es la entidad certificadora de centros y unidades sanitarias y de servicios sociales, de competencias profesionales, de formación continuada y de páginas web y blogs sanitarios, según el modelo de acreditación del sistema sanitario público de Andalucía, buscando siempre la excelencia en la atención sanitaria y favoreciendo una cultura de la mejora continua.Listeo Plus se ubica en la línea de desarrollo e innovación en salud móvil de la ACSA, donde convive con otros proyectos, como emPhasys y m-Listable. Además, como su proprio nombre indica, Listeo Plus es una evolución de una versión anterior, Listeo, una de las aplicaciones desarrollada en los últimos años por el Observatorio para la Seguridad del Paciente, juntos con otras como Avizor (app para notificación de incidentes), Pregunta por tu salud (preparación de la consulta médica) y RecuerdaMed (control de la medicación).En el campo de la salud móvil, desde la ACSA se impulsan iniciativas de regulación, desarrollo e innovación que contribuyan a asegurar la calidad y la seguridad de las aplicaciones móviles de salud, y que aprovechan el potencial de esta tecnología para mejorar los procesos asistenciales: el Distintivo AppSaludable, primero y único sello oficial en español que reconoce la calidad y seguridad de las 'apps' de salud; varios proyectos de desarrollo e innovación en el ámbito de la salud digital y móvil; el proyecto mSSPA, sistema que incorpora certificación, integración y personalización de apps en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con la finalidad de crear un catálogo corporativo de servicios móviles de salud personalizados para el ciudadano.--EUROPA PRESS--