Jornada del congreso local del PP

El sector crítico de la agrupación del PP de Dos Hermanas (Sevilla) ha avisado este jueves de las "dudosas estrategias de poder" y el "entreguismo al PSOE" que a su juicio caracteriza a la dirección local encabezada por la presidenta y portavoz municipal del partido, María del Carmen Espada, exponiendo que más de un centenar de militantes abandonaría el partido si los ediles no adscritos Cristina Alonso y Luis Gómez, ambos escindidos del PP, "decidieran definitivamente dar el paso de sumarse o presentarse por otra candidatura" a las elecciones locales del 26 de mayo.Recordemos que después de que en marzo de 2016 Manuel Alcocer renunciase a la Presidencia del PP de Dos Hermanas, siendo luego investigado en la causa por el presunto chantaje al que fuese candidato de Cs a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela, para que retirase su candidatura, el PP de dicha localidad permaneció largo tiempo en manos de una comisión gestora y en diciembre de 2017, un colectivo de sus militantes reclamaba "más democracia interna".Estos militantes señalaban la "situación insólita y bochornosa" de Cristina Alonso, otrora portavoz municipal del PP nazareno, escindida del PP y declarada como edil no adscrita, tras denunciar una "exclusión, abandono y maltrato verbal" a manos del partido, a cuenta de su testimonio en la investigación judicial del presunto "chantaje" a Varela.LA SITUACIÓN SE REPITEY es que según estos afiliados del PP, dicha situación se estaba repitiendo "con otro de los concejales, castigándole por ejercer un derecho democrático como es el de la libertad de elección en un proceso interno", en referencia al congreso provincial celebrado la primavera de 2017 por el PP sevillano, con una ajustadísima victoria de Virginia Pérez sobre la candidatura a la reelección de Juan Bueno como presidente del partido.Ya en mayo de 2018, el pleno de Dos Hermanas declaraba como concejal no adscrito al hasta entonces edil del PP Luis Gómez, mediante el cual trascendió una conversación en la que el también concejal del PP Luis Paniagua hablaría sobre una "colocación encubierta" pactada con el Gobierno local del PSOE, con relación al presunto "chantaje". Poco después, en junio del año pasado, el congreso celebrado para renovar al fin la dirección de la agrupación popular de Dos Hermanas se saldaba con la proclamación de la actual portavoz municipal del partido, María del Carmen Espada, como nueva presidenta local del mismo, con el voto a favor de 86 de los 171 militantes con derecho a voto, todos los que habían ejercido su derecho al sufragio.NUEVO "PLANTEAMIENTO"Ahora, el citado grupo de militantes ha expuesto en un comunicado que más de cien miembros de la agrupación se han "planteado" abandonar la misma, bajo la premisa de que la dirección local del PP está "abandonando el terreno de los principios" para entregarse a "dudosas estrategias de poder" mediante "una purga interna de los mejores activos, los afiliados iniciales, y los concejales con mayor proyección, para promocionar a los advenedizos sin escrúpulos".Criticando el "entreguismo total" al PSOE, estos militantes aseguran que más de cien afiliados se plantean dejar la agrupación del PP de Dos Hermanas si los exconcejales del PP Cristina Alonso y Luis Gómez "decidieran definitivamente dar el paso de sumarse o apoyar otra candidatura" y presentarse por la misma. "Lo hacemos porque continuamos creyendo en el objetivo de regeneración democrática y porque siempre estaremos con aquellas personas que están dispuestas a volver a empezar y devolverle a la sociedad la esperanza robada que necesita y merece", enfatizan.--EUROPA PRESS--