Los aledaños del hotel de Sevilla que ha acogido este miércoles una conferencia de la asociación HazteOír, que ha anunciado una "querella criminal" contra el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), por el "secuestro" en dicha ciudad del autobús contratado por la entidad para su campaña "#StopFeminazis", ha sido el escenario de una protesta protagonizada por un grupo de jóvenes, acusando de "retrógrada" a la mencionada organización.Mientras los portavoces de la entidad han lamentado que el mencionado autobús no haya visitado finalmente la capital andaluza "como merecían los sevillanos que tanto lo han pedido", a cuenta de su intervención a manos de la Policía Local de Valencia por no ajustarse sus laminados publicitarios a las especificaciones del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV, un grupo de personas ha celebrado una protesta a las puertas del hotel hispalense que acogía el acto de HazteOír.A las puertas del hotel, protegido por un dispositivo policial, estas personas, en su mayoría mujeres jóvenes, han coreado consignas como "HazteOír, háztelo mirar", "Sevilla será, la tumba del fascismo", "no tenemos miedo" o "trifcachito electoral, alianza criminal", acusando de "retrógrados" a los miembros de la mencionada asociación.--EUROPA PRESS--