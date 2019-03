Un equipo de Quirónsalud repara por primera vez en Sevilla una válvula mitral con una incisión mínima

Equipo de Quirónsalud

El equipo de cirugía cardiovascular de Quirónsalud Sagrado Corazón-Neolaser Cardiovascular, dirigido por el doctor Miguel Ángel Gómez Vidal, ha realizado por primera vez en Sevilla, tanto en la sanidad pública como en la privada, la reparación de la válvula mitral de una paciente e implantación de un anillo a través de una mínima incisión de unos cinco centímetros, practicada en el costado derecho del tórax.La intervención se ha realizado bajo anestesia general y circulación extracorpórea, pero al realizarse una incisión mínima, y no tener que practicar una esternotomía media --apertura del esternón--, se reduce la estancia hospitalaria, las complicaciones post quirúrgicas y, por lo tanto, la incorporación a la actividad diaria se realiza en apenas una semana. La paciente, de 42 años fue dada de alta a los cuatro días de ser intervenida, según ha informado el centro en un comunicado.A juicio del doctor Miguel Ángel Gómez Vidal, este tipo de cirugía supone una opción más en la reparación de la válvula mitral. "Se realiza a través de la incisión practicada y por vía endoscópica. Requiere más tiempo de cirugía y más minutos de la bomba de circulación extracorpórea, lo que limita el tipo de pacientes candidatos a este abordaje quirúrgico", comenta.El equipo de Quirónsalud Sagrado Corazón-Neolaser Cardiovascular también fue pionero en marzo de 2018 al cambiar, por primera vez en Andalucía, la válvula mitral de una paciente sin tener que recurrir a la cirugía abierta. La paciente fue sometida al implante de una prótesis mitral balón-expandible, a través de un catéter y por vía transapical --por la punta del corazón--, lo que se conoce como TMVR por sus siglas en inglés, o la TAVI mitral, haciendo referencia a la técnica ya desarrollada hace unos años para la válvula aortica."La clave del éxito está, en el equipo técnico y humano, basado en la selección del paciente y realización de este por el llamado 'heart team', que lo formamos un equipo multidisciplinar de profesionales que trabaja en armonía compuesto por anestesiólogos, intensivistas, enfermeros, perfusionistas, cardiólogos y cirujanos cardiovasculares", ha explicado el cirujano.Actualmente no es discutible que la reparación quirúrgica sea el tratamiento de elección, siempre que ésta sea factible y con alta garantía de éxito. Sin embargo, muchos pacientes con valvulopatía mitral no pueden ser operados mediante esternotomía media o una mínima incisión lateral en el tórax. Entonces surge la opción del implante a través de un catéter. "En definitiva, se trata de elegir la mejor opción en función del paciente", añade Gómez Vidal.En 2018, este equipo realizó 425 intervenciones quirúrgicas, entre ellas 24 TAVI. Del total, 95 se llevaron a cabo con circulación extra-corpórea. A todo esto, hay que sumar las 132 ablaciones con catéter que realizó la Unidad de Arritmias de Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa-Neolaser Cardiovascular.Todos estos hitos son el resultado de un grupo de cirujanos "cohesionado que trabaja en equipo y con gran experiencia que realiza un arduo trabajo en el área Cardiovascular con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes, tanto en la sanidad pública como en la privada".Neolaser Cardiovascular está conformado por un grupo compacto de profesionales con el objetivo común de "conseguir llegar a ser una referencia tecnológica y humana en la cirugía cardiovascular de Andalucía". Es un grupo multidisciplinar con demostradas garantías en todo tipo de procedimientos cardiovasculares.Su ámbito de cobertura llega a toda Andalucía occidental, y las intervenciones se realizan en cinco hospitales privados y varias clínicas de Cádiz, Huelva y Sevilla.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 16 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como "líder hospitalario privado" de esta comunidad autónoma.--EUROPA PRESS--