Un documento reúne las aportaciones de más de una veintena de expertos sobre el patrimonio industrial

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla acogerá este jueves día 21 de febrero un encuentro sobre patrimonio industrial en el que se expondrán recomendaciones para su conocimiento y puesta en valor, así como el planteamiento de estrategias integrales para su gestión, recogidas en un documento suscrito por más de una veintena de expertos de diferentes disciplinas científicas.La jornada está organizada por el Centro de Estudios Andaluces y The International Committee for Conservation Industrial Heritage-España (Ticcih-España), en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla (US) y el citado Colegio de Arquitectos.Según ha informado el Centro de Estudios Andaluces, la jornada busca "tratar los retos del patrimonio industrial", y en ella tendrá lugar la presentación de la 'Carta de Sevilla de Patrimonio Industrial 2018', un documento que supone "una revisión crítica, transversal y multidisciplinar del cambio de paradigma que sobre el patrimonio industrial se ha producido en las tres últimas décadas y que, además de su problemática específica, afecta también al patrimonio cultural".Desde el Centro de Estudios Andaluces defienden que el debate sobre la puesta en valor del legado histórico del patrimonio industrial en diferentes países del mundo suscita en la actualidad "numerosos interrogantes respecto a sus fundamentos teóricos, los procedimientos de protección, los usos potenciales, la integración en los planes de ordenación territorial, los nuevos sujetos de estudio, las herramientas de análisis instrumental y la participación ciudadana, entre otros".Coordinada por el profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y vicepresidente de Ticcih-España, Julián Sobrino, y la archivera y vocal de Ticcih-España Marina Sanz, la 'Carta de Sevilla de Patrimonio Industrial' recoge las principales conclusiones del último encuentro de expertos sobre patrimonio industrial celebrado el pasado mes de mayo en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas, destinado a abordar la situación del patrimonio industrial en España, con atención específica a la realidad de Andalucía.Suscrita por más de una veintena de expertos participantes en este encuentro --arquitectos, ingenieros, urbanistas, sociólogos, entre otros--, su objetivo principal es "acotar los diferentes enfoques que afectan al patrimonio industrial".Se pretende así que "se posibilite un avance de su conocimiento y el planteamiento de estrategias coordinadas e integrales que den respuesta a los problemas derivados de su mantenimiento y conservación; que supongan el impulso de políticas que incentiven su rehabilitación como estrategia de cohesión territorial y social; y que atiendan a la demanda de colectivos profesionales o ciudadanos que piden disponer de estos espacios para desarrollar sus actividades productivas o creativas".Así, además de exponer los prolegómenos propios del patrimonio industrial en el siglo XXI, el documento aporta una serie de recomendaciones "encaminadas a la puesta en valor de su legado histórico; propuestas para su protección, usos potenciales, integración en los planes de ordenación territorial; e ideas para la participación ciudadana, entre otros puntos de interés".Junto a la presentación de la 'Carta de Sevilla', en esta jornada se establecerá un debate con especialistas al objeto de "orientar las prácticas de investigación y de gestión del patrimonio industrial en el siglo XXI".Así, entre los invitados a este encuentro estarán el director del Área de Desarrollo Rural de la Fundación Botín, José María Ballester, y el coordinador del Aula de Gestión e Intervención del Patrimonio Industrial de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid, Joaquín Ibáñez.--EUROPA PRESS--