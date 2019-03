Un detenido y siete investigados de un clan familiar por contrabando de tabaco en el Aljarafe

Sevilla.-Sucesos.-Un detenido y siete investigados de un clan familiar

La Guardia Civil del municipio sevillano de Mairena del Aljarafe ha detenido a una persona e investiga a otras siete por delitos de contrabando de tabaco y pertenecientes a un clan familiar con antecedentes policiales, una operación en la que se ha procedido a la aprehensión de 10.126 cajetillas de tabaco de diversas marcas y de 1.385 euros en efectivo supuestamente procedente de su distribución.Según informa la Guardia Civil en un comunicado, las investigaciones efectuadas comenzaron meses atrás cuando se tuvo cocimiento del movimiento "inusual" de entrada y salida de vehículos en el garaje privado de una vivienda de la localidad de Mairena del Aljarafe. Así, se observó que los titulares de los vehículos "no tenían relación con la vivienda" y residían en otras localidades del Aljarafe sevillano, incluso en otras provincias de Andalucía, a la vez que se comprobó que la vivienda está deshabitada.Por todo esto, se procede a investigar a los titulares y usuarios de los vehículos detectados y se comprueba que "la mayoría de ellos tiene relación con el contrabando de tabaco". Explica que el tabaco, una vez transportado desde el origen en el campo de Gibraltar, "supuestamente se almacenaba en el garaje objeto de vigilancia en primer lugar y después en otros pequeños almacenes distribuidos en diversas localidades del Aljarafe para su posterior distribución a comercios y particulares", que a su vez lo vendían al por menor a los consumidores finales.Durante las investigaciones, el Instituto Armado comprobó que los supuestos distribuidores del tabaco de contrabando pertenecían a un "clan familiar jerarquizado", asentado en el Aljarafe sevillano y conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Tenían establecida una red de distribución de tabaco de contrabando en toda la comarca del Aljarafe e, incluso, proporcionaban tabaco ilegal a distribuidores en otras comarcas de la provincia de Sevilla, poseyendo la mayoría de los integrantes del clan antecedentes policiales por contrabando de tabaco", afirma el comunicado.En este sentido, agrega que los miembros de este clan familiar "en su mayor parte" no ejercían profesión alguna y "supuestamente habían adoptado como modo de vida la distribución de tabaco de contrabando, como si de una empresa de distribución se tratara, y es de donde obtenían sus ingresos".En este marco, se localizan e identifican "numerosos" establecimientos comerciales a los que los investigados proporcionaban "el tabaco de contrabando para su venta al consumidor final" en diversas localidades del Aljarafe, como Camas, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Palomares de Río, Coria del Río, Bormujos, Pilas, entre otros. La Guardia Civil realiza numerosas intervenciones y se aprehende gran cantidad de tabaco de contrabando de diferentes marcas.Del análisis de la información obtenida de la investigación, se dedujo que este clan familiar establecía presuntamente un almacén central para almacenar el tabaco de contrabando que llegaba en su mayoría del Campo de Gibraltar, "almacén que cada cierto tiempo cambiaban de ubicación para que no fuera detectado por las Fuerzas de Seguridad, y de donde se surtían sus miembros".Éstos, a su vez, establecían "pequeños almacenes donde almacenaban el tabaco de contrabando a distribuir entre sus clientes, realizando esta actividad de forma organizada, teniendo cada miembro del clan su zona geográfica de distribución asignada", tal como indica la Guardia Civil.Además, se informa de que se detectó que en uno de estos pequeños almacenes, establecido por uno de los miembros del clan familiar en la localidad de Tomares, "había una cantidad de tabaco considerable para su distribución en varios establecimientos comerciales en su zona". "Se procedió a establecer los dispositivos policiales necesarios para la interceptación de este tabaco de contrabando, procediéndose durante estos dispositivos a la detención de un miembro del clan investigado", añade.Asimismo, se intervino gran cantidad de cajetillas de tabaco de contrabando que se disponía a distribuir en el momento de las intervenciones, de dinero efectivo procedente de su distribución y al total desmantelamiento del almacén establecido para ocultar este tabaco en el garaje colectivo de un bloque de viviendas.Como resultado final de las investigaciones, se detuvo a un individuo, presunto autor de un delito de contrabando de tabaco, y a la investigación de otras siete personas, supuestamente implicadas también en este delito, procediéndose durante el desarrollo de la operación a la aprehensión de 10.126 cajetillas de tabaco de contrabando de diversas marcas, y de 1.385 euros en efectivo, supuestamente procedente de la distribución de este tabaco.--EUROPA PRESS--