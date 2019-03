Un acertante del Polígono Norte se lleva el Sueldazo de la ONCE de 1,5 millones en 20 años

[Sevilla] Un Acertante Del Polígono Norte Se Lleva El Sueldazo De La O

Un acertante del Polígono Norte de Sevilla ha ganado este pasado sábado el mayor Sueldazo que ofrecen los sorteos de la ONCE los fines de semana y que suman un premio de 1,5 millones de euros, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años.La suerte la ha dado Javier Espejo Palacios, vendedor desde 2017, que vende habitualmente de forma ambulante entre las avenidas de Pino Montano, Manuel del Valle y la Ronda de Pío XII.Espejo, una persona con hipoacusia, se ha mostrado en su puesto de trabajo "muy contento" por la suerte dada, según ha indicado la ONCE en un comunicado. Vendió diez cupones premiados a las cinco cifras, nueve de ellos agraciados con 20.000 euros, que suman 180.000 euros, además de la serie dotada el con Sueldazo mayor, por lo que ha repartido un total de 1.680.000 euros.El sorteo de este sábado estaba dedicado al Teatro Principal de Burgos dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica bajo la denominación genérica de 'Ciudades a Escena', en la que ya apareció el año pasado el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Este sorteo ha dejado otro cupón premiado a las cinco cifras con 20.000 euros en la localidad sevillana de Coria del Río y ha llevado el resto de premios a Baleares y la Comunidad Valenciana.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.--EUROPA PRESS--