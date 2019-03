UGT exige transparencia y negociación a la Junta en la integración de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias

El sindicato UGT ha emitido un comunicado para expresar el malestar que, según afirman, tienen tanto los trabajadores como sus representantes sindicales por la "absoluta falta de información y transparencia que está teniendo la Consejería de Salud", en relación con la supuesta integración de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, "que puede afectar a unos 6.000 trabajadores" (personal sanitario y no sanitario).A su juicio, es "lamentable" que un proceso, que UGT ve como "muy positivo" tanto para los profesionales como para la ciudadanía en general y que se ha reclamado con anterioridad, "se esté tratando con falta de rigor". "Dependiendo de cada centro, los directivos dicen cosas distintas, y en medio se encuentran los profesionales con dudas e incertidumbre, ésta no es la mejor manera de comenzar con un proceso tan esencial y complejo", apunta el comunicado.Son unas Agencias Públicas Empresariales que dan trabajo a casi 6.000 empleados, en su mayoría personal sanitario con unos 1.500 médicos, 3.000 personal sanitario no facultativo y unos 1.500 de personal de Gestión y Servicios, que pertenecen a las Empresas del Alto y Bajo Guadalquivir, Poniente, Costa del Sol y EPE, según los datos de UGT.Así, la inmensa mayoría de trabajadores "llevan muchos años" exigiendo una pertenencia al SAS y con unos nombramientos estatutarios que les den más seguridad y estabilidad laboral, pero actualmente "tienen la incertidumbre que les produce esta falta de transparencia", y desde la Consejería de Salud "no se tiene en cuenta".Asimismo, UGT ha solicitado una reunión inmediata con el consejero para tratar la situación de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias.--EUROPA PRESS--