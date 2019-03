UGT Andalucía ha exigido a la Consejería de Salud que aplique el acuerdo del 2 de junio de 2016 por el que los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "deben recuperar el diez por ciento que queda de las retribuciones variables, que nos descuentan desde el inicio de la crisis y que se firmó su recuperación con el anterior Gobierno".Dicho acuerdo, según ha informado el sindicato en una nota, consistía en la recuperación del diez por ciento en dos años, un cinco en 2018 --ya recuperado-- y otro cinco desde enero de este año. Por ello, UGT ha pedido explicaciones tanto a la Consejería como al SAS, lamentado que "en ambos casos no han dado explicaciones convincentes sobre cuando se aplicará este acuerdo que debería ser efectivo desde el 1 de enero de este año".En cambio, reprochan desde el sindicato, "si vemos como a otros trabajadores de la Junta sí se les va a aplicar los acuerdos retributivos pendientes, y desde ya, lo cual nos parece muy bien, pero exigimos que a los profesionales de la Sanidad Pública de Andalucía no se nos siga perjudicando y de una vez cumplan con lo pactado".En este sentido, el sindicato ha apuntado que ese cinco por ciento de retribuciones pendientes "incluyen todos los conceptos variables de nuestras nóminas como por la consecución de objetivos, incentivos al rendimiento, complementos de productividad, complementos de atención continuada, complementos de carrera profesional, guardias, festivos, turnicidad o cualquier otro complemento de carácter variable"."La falta de noticias, de soluciones, y en definitiva, de expectativas de cobro de lo que nos deben no deja de ser un castigo más a los miles de profesionales a los que en nombre de la crisis se les sigue metiendo la mano en su nómina para quitarles parte de su sueldo", han criticado desde UGT-A.--EUROPA PRESS--