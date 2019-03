La diputada de Hacienda de la Diputación de Sevilla, Concha Ufano (PSOE), ha salido al paso de las palabras de la diputada provincial de IU, Engracia Rivera, negando que el Gobierno provincial socialista oculte a la oposición los datos de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2018 y los remanentes de tesorería.En opinión de Ufano, la resolución en la que se informa tanto de la liquidación de 2018 y de los remanentes "es un documento que es público, accesible y que basta con leerlo, no ocultamos nada a los grupos de la oposición". "Por contra, lo que debe hacer IU es aunar esfuerzos para remar en la misma dirección reivindicando que la Diputación disponga de un nuevo Plan Supera, el séptimo, mediante un decreto que tendrá que aprobar el Gobierno", ha expresado.Ufano ha insistido en que la Diputación, "lejos de ocultar información, llevará al próximo pleno la resolución y el informe de la estabilidad por el que la Institución provincial cumple con todas las normativas fiscales y que en la comparecencia realizada por el presidente Villalobos en el día de ayer anunciaba que 'a estaba realizada dicha resolución de liquidación con la voluntad de poner un nuevo plan Supera si se aprueba por decreto del Gobierno".La diputada de Hacienda ha insistido en que, como ya explicó el presidente de la Diputación, desde 2014 el gobierno provincial "está siendo capaz de registrar superávit y de convertirlo en planes de inversión potentes para los municipios; hemos cumplido la regla de gasto, con la Ley de Estabilidad y con todo aquello que se nos exige en ese ámbito".También, ha recordado que "no solo cumplimos, sino que desde el 31 de diciembre de 2017 nuestra deuda con los bancos es de cero euros y nuestro nivel de endeudamiento no llega al 20%, muy por debajo del 75% permitido. Y como la propia Airef nos recuerda en sus notificaciones, somos una administración ejemplar y con el aval de esa ejemplaridad, pedimos como siempre que el Gobierno dé luz verde a la aplicación de ese superávit".La titular de Hacienda insiste en la importancia de que el Gobierno apruebe este decreto que "necesitamos para que desde la Diputación podamos poner en carga 52,8 millones de euros para lo que sería la séptima edición del Plan Supera, asegurando que de esa cuantía, la mayor parte se volcaría directamente en los Ayuntamientos, pues 30 millones de euros serían invertidos en obras municipales por parte de los propios gobiernos municipales. El resto, 22,8 millones, los articularíamos mediante programas específicos e inversiones provinciales, que más adelante serían detalladas". Por todo ello, Ufano apela a la sensibilidad de IU "para conseguir entre todos que el nuevo Plan Supera sea una realidad".--EUROPA PRESS--