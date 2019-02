Juanma Moreno en una imagen de archivo

La plataforma ciudadana 'Todos a una por Linares' (Jaén) ha valorado la reunión del viernes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como "muy positiva" porque "venimos de un periodo en el que lo único que existía era confrontación, desprecios e ignorancia" con el anterior Gobierno autonómico, a que exista un "compromiso" con el actual.Así lo ha asegurado este sábado en declaraciones a Europa Press Antonio Barrios, uno de los portavoces de la plataforma, que ha detallado que el encuentro trató sobre tres puntos: la reivindicación de la moción sobre la reindustrialización de Linares presentada por el Grupo Parlamentario de IULV-CA, y aprobada unitariamente por la cámara autonómica el 14 de diciembre de 2017, la ejecución de la Inversión Territorial Integrada (ITI) y el apoyo del Ejecutivo autonómico al corredor ferroviario central de mercancías.Barrios ha lamentado que "el anterior Ejecutivo no movió ni un solo dedo" sobre la moción de 2017 y "la dejó en un cajoncillo", aunque se aprobó con los votos de todos los partidos, pero ha afirmado que tras la reunión con Moreno hay un "compromiso". "No hemos hablado de inmediatez, pero hay un compromiso" y "lejos de venir aquí a decir cuatro palabras, ya nos ha emplazado a una reunión", ha manifestado el portavoz.Como ha concretado, en 15 días, la delegada de la Junta en Jaén, Maribel Lozano, visitará el parque Linares Futuro (Parque Empresarial Santana) para preparar un informe de cómo se encuentran las naves de la zona, ya que "hay que reparar muchas cosas". Posteriormente, en un plazo que Barrios ha fijado a dentro de un mes y medio, se realizará una reunión con el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Alberto García, para "hacer números" sobre la inversión económica necesaria para rehabilitar las naves.El portavoz de la plataforma ha expuesto que las naves son propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y que lo que el presidente de la Junta quiere es "que cuando venga un empresario que no tenga que estar dando vueltas porque no se les puede enseñar", por lo que la solución es que la Cámara de Comercio de Linares y el Ayuntamiento "participen en la gestión" y que esta "pueda ser más inmediata"."Si los servicios municipales han captado algún proyecto empresarial, que no tengan que estar enviando una instancia a la agencia IDEA, como hasta ahora se estaba haciendo y que era absurdo. Allí son todos pegas y un empresario que ha venido a Linares no va a estar esperando a que la agencia le abra", ha argumentado Barrios.Respecto a la ITI, ha asegurado que "se acabó el bloqueo", que el presidente dice que "hay que impulsarla" por su incidencia en las ciudades que discurren por la N-IV en la provincia de Jaén, como Andújar, Bailén y La Carolina, además de la propia Linares. "Ha dicho que va a volcarse con ella y que le preocupa, que esto tiene un plazo y que si no la ejecutamos, esos fondos hay que devolverlos", ha afirmado.Así, ha concluido que también le han pedido que la Junta haga una "apuesta" por el corredor ferroviario central de mercancías, algo que será "más lento" que las otras reivindicaciones, dado que para su puesta en marcha hace falta una conferencia interautonómica entre las regiones de España involucradas.Sobre este eje, Barrios ha asegurado que "está prácticamente acabado", que solo falta un tramo en Cádiz entre Algeciras y Bobadilla, y que "la inversión es mínima, lo que hace falta es un poquito de voluntad".En la misma línea se ha manifestado en declaraciones a Europa Press el alcalde de Linares, Juan Fernández, quien ha explicado que "la plataforma y el Ayuntamiento van juntos al unísono" y que en la visita del viernes de Juanma Moreno a la ciudad pudo hablar con él, pero que se va a planificar una visita institucional más larga.Fernández ha expuesto esta futura visita será "en marzo con seguridad" porque "nuestros problemas están esperando demasiado tiempo" en referencia a los ocho años que han pasado desde que cerrase Santana Motor S.A. "Agradecemos enormemente la visita del nuevo presidente porque aquí no había venido la anterior presidenta, Susana Díaz, que nos había abandonado", ha espetado el alcalde, quien ha reiterado que están "preparados para ir hacia adelante en concordia, armonía y necesaria coordinación".Por último, ha explicado que la visita del presidente se debía a una "promesa" que hizo durante la campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas y que se ha encajado en la agenda de Moreno tras su desplazamiento al Ayuntamiento de Jaén y la Diputación de Jaén.--EUROPA PRESS--