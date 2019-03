Tárrago apunta que la Fiscalía ya detectó en 2017 un repunte de los casos relativos al narcotráfico

Ana Tárrago presenta en comisión parlamentaria la Memoria Anual corre

La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha apuntado este jueves que en la Memoria de este órgano correspondiente al 2017, ya se detectaba un repunte de los casos relacionados con el narcotráfico en el Campo de Gibraltar que "hemos tenido que ver desgraciadamente en el 2018".En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, momentos antes de presentar a la Comisión parlamentaria de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local la referida Memoria, Tárrago ha dicho que "es curioso" que en dicho documento "ya se detectan casos que han ocurrido en el 2018", con lo que cree que "se ve la parte práctica para lo que puede servir una memoria como elemento de trabajo"."Se detectan muchas de las circunstancias que se han desarrollado y que hemos tenido que ver desgraciadamente en el 2018", ha apuntado antes de recordar que para luchar contra el narcotráfico en esta comarca gaditana "se trabaja de manera coordinada" y con un programa del Gobierno central "que ha puesto en marcha con numerosos funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad".En lo que a su departamento respecta, Tárrago ha indicado que ha designado como interlocutora a una fiscal de Cádiz especializada en temas de narcotráfico y antidroga, "y que lleva muchísimos años trabajando", si bien ha precisado que lo relativo a los últimos casos conocidos relacionados con el narcotráfico en Cádiz se incluirán en Memoria del 2018.ULTIMA LA MEMORIA DEL 2018Precisamente, ha explicado que acude al Parlamento a dar cuenta de la Memoria del 2017 con seis meses de retraso a cuenta del adelanto de las elecciones andaluzas, mientras ha explicado que ya está ultimando el informe relativo al 2018.No ha querido aventurar datos del pasado ejercicio porque aún está en plazo de recabar, hasta el 20 de marzo, los informes que hagan las fiscalías por cada una de las provincias.En líneas generales, Tárrago ha explicado que los datos del 2017 reflejan que "siguen las mismas cifras en violencia de género" o que en lo que a siniestralidad laboral respecta, "los accidentes graves se desplazan del sector de la construcción al ámbito agrícola".La Fiscal Superior de Andalucía también ha hecho hincapié en que delitos de seguridad vial "siguen en escalada" y ha lamentado que parece que es algo que "no hay manera de detener".MEMORIA ANUAL DE 2017Fue a finales del mes de septiembre cuando se conoció la Memoria Anual de 2017, que recogía que las diligencias previas incoadas por la Fiscalía descendieron un 6,3 por ciento en la comunidad hasta sumar un total de 384.441.Durante este periodo se ha registrado, en términos generales, una "suave tendencia a la baja" en la evolución cualitativa de la criminalidad en Andalucía, aunque se observa un "repunte" en formas delictivas de una especial gravedad, lo que explica el incremento que señalan algunas provincias como Huelva o Almería en la incoación de sumarios. En esta última provincia han subido casi un 40 por ciento.En esta memoria, Tárrago destacaba asimismo la persistencia en Andalucía de un elevado número de procedimientos vinculados con la seguridad vial o las lesiones y la "incesante preocupación" por las cifras asociadas, año tras año, a la violencia de género.Por provincias, Málaga encabezaba en 2017 el número de procedimientos penales incoados, con un total de 95.189; seguida de Sevilla, con 92.133, y Cádiz, con 42.388. Detrás se encuentran Granada (38.179), Córdoba (34.411), Almería (33.331), Jaén (29.021) y Huelva (19.789).El ministerio fiscal realizó también a lo largo de 2017 un total de 53.936 calificaciones, y en diligencias urgentes fueron 26.539.La mayoría de las diligencias urgentes incoadas y tramitadas han tenido por objeto delitos contra la seguridad del tráfico y las del ámbito de violencia sobre la mujer.NARCOTRÁFICO, CULTIVO DE MARIHUANA Y TRATARespecto a Cádiz, destaca la memoria la labor de la Fiscalía Antidroga sostenida en los últimos años, con "la solvente asistencia a juicios orales de especial dificultad y el dictado de algunas sentencias condenatorias de indudable trascendencia". La Fiscalía de esta provincia informa así del incremento "notable" de grandes alijos y de la situación de algunos procedimientos penales de especial complejidad.El fiscal jefe de Granada alude por su parte a la "especial gravedad" de algunas formas delictivas extendidas en la provincia y concretamente se refiere al cultivo o elaboración de drogas de forma casera.Asimismo, recuerda el problema de la existencia de bandas organizadas dedicadas de manera estable a la comisión de formas delictivas graves, como el robo de cable de cobre de obras públicas o de trasformadores de las casetas de servicio de las compañías eléctricas. También se refiere al robo con armas de fuego y con acceso al interior de viviendas, "donde atan a sus víctimas sustrayendo dinero y joyas y actuando, a veces, de forma muy violenta".El fiscal Jefe de Málaga, al margen de otras formas delictivas, destaca los 1.248 procedimientos penales que han sido incoados en la provincia por delitos contra la libertad, cifra esta muy similar a la del año anterior. Entre ellos, persisten formas delictivas "muy graves" como once detenciones ilegales y diez secuestros.Los índices de delitos contra la vida y la integridad son muy elevados en la provincia de Almería, en la que, desde hace varios años, se muestra "una constante preocupación" por el elevado número de homicidios o asesinatos que aparecen contabilizados.También se produce en esta provincia un considerable número de incoaciones por delitos contra la libertad sexual cometidos muchas veces contra menores de edad y se alude expresamente a graves situaciones de trata de seres humanos con fines de explotación sexual promovidas por grupos organizados contra víctimas muy vulnerables o indefensas.SEDES Y MEDIOSEn lo relativo a los medios, la fiscal superior traslada que la plantilla de funcionarios integrantes de la Fiscalía Superior constituye un valor fundamental "no siempre bien ponderado y aprovechado" para el funcionamiento adecuado de la Fiscalía y que "ha de ser debidamente rentabilizado".Junto a ello expone que "seguimos sin obtener la singularización presupuestaria que debiera llevar a cabo la Junta de Andalucía como administración competente", una afirmación que considera especialmente grave ya que el Parlamento aprobó de forma unánime una Proposición no de Ley en la cual se establecía la necesidad de incrementar las dotaciones personales y materiales de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma.En el apartado de los recursos, Ana Tárrago recalca que "las carencias tecnológicas siguen siendo la pauta habitual para el trabajo de la Fiscalía Superior", "algo impropio de un organismo de tanta trascendencia que, pese a tratarse de una reclamación tan elemental, no se soluciona por las Administraciones competentes", agrega.--EUROPA PRESS--