La plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que reúne a diversos colectivos del Polígono Sur, ha enviado una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en la que demanda que la Cámara baja realice un "acto de desagravio" por la "falta de respeto" protagonizada recientemente por la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, al avisar a la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, de que el Congreso "no es las Tres Mil Viviendas".En su escrito, recogido por Europa Press, la citada plataforma social lamenta las declaraciones en las que la diputada de Coalición Canaria replicaba a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la Cámara baja no es "las Tres Mil Viviendas de Sevilla", extremo acontecido durante el debate celebrado recientemente en el Congreso sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.Y es que como señala el colectivo, "el Congreso es la sede de la soberanía popular" y "las llamadas Tres Mil Viviendas forman parte del pueblo", toda vez que un "insulto" al pueblo en la sede parlamentaria constituye "un hecho muy grave" porque con ello, "quien representa al pueblo, en lugar de respetarlo y defenderlo, lo estigmatiza".A tal efecto, la plataforma lamenta también que "ningún diputado ni diputada advirtiese de la gravedad de lo sucedido ni exigiese la rectificación de lo dicho", pues "sólo la ministra Montero respondió a la interpelación recibida". A juicio del colectivo, Ana Pastor como presidenta del Congreso debería haber "apercibido" a Ana Oramas y reclamarle también "una disculpa".Y aunque la propia Ana Oramas ha acabado pidiendo públicamente perdón por sus palabras, Nosotros También Somos Sevilla cree que "no es suficiente". "Es todo el Congreso de los Diputados el que debe tomar conciencia de la gravedad de lo sucedido y pedir disculpas, --la diputada Oramas por acción y los demás por omisión-- no sólo a los ciudadanos del Polígono Sur, que también, sino a todo el pueblo español", asevera la plataforma en su carta.Por eso, el colectivo pide a Ana Pastor que como presidenta del Congreso, "rectifique su pasividad ante este hecho y junto con toda la Cámara, realice un acto de desagravio por la falta de respeto al pueblo".