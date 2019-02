Suspendido un juicio por una estafa de 600.000 euros por la recusación de una magistrada de la Sala

Audiencia Provincial de Sevilla

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla tenía previsto celebrar este martes y miércoles, 5 y 6 de febrero, un juicio contra tres personas, dos de ellas hermanos, por una estafa a cuatro personas cifrada en 634.500 euros. Si bien, una de las defensas ha planteado la recusación de una de las magistradas de la Sala, que ha dado un día a este letrado para formalizar dicha recusación y por tanto ha suspendido la vista oral hasta se decida sobre este asunto.En concreto, según han informado a Europa Press fuentes del caso, el abogado de uno de los encausados, en concreto R.D.L.S. --abogado de profesión-- y al que no acusa la Fiscalía sino las acusaciones particulares, ha planteado la recusación de la magistrada Encarnación Gómez por posible "contaminación del tribunal sentenciador", pues ésta intervino en la resolución de un recurso de esta parte, que además fue rechazado.En este juicio se juzga a tres personas, R.D.L.S., M.R.V.S. y T.V.S. --los dos últimos son hermanos--, por un delito continuado de estafa y un delito de falsedad en documento mercantil, si bien los hermanos como autores y el abogado como "cómplice", siendo acusado por un única acusación particular.La Fiscalía pide seis años de prisión para los dos hermanos encausados, una multa de 10.800 euros para cada uno y que indemnicen solidariamente a los cuatro afectados por un total de 634.500 euros. A esta petición y a la acusación contra los hermanos se adhiere el letrado Francisco Aureliano Mozo (Bufete Mozo Alarcón), quien que ejerce la representación procesal de dos de los cuatro afectados.LOS HECHOS COMIENZAN EN 2009Según la Fiscalía, a principios del año 2009, E.G.G., una de las víctimas, al tener necesidad de obtener dinero para sufragar ciertos gastos y no conseguir para ello financiación en entidades de crédito, acudió a prestamistas privados.Así, mediante dos escrituras públicas de 12 de febrero del citado año y ante un notario de Alcalá de Guadaíra, E.G.G. otorgó la venta de un piso suyo en Sevilla y de un piso en Barbate (Cádiz) a favor de dos personas física --cada uno adquiría una cuarta parte indivisa-- y una mercantil --adquiría la restante mitad--, por 175.000 euros y 87.000 euros cada inmueble, respectivamente."Verbalmente los compradores comunicaron a E.G.G. que podía volver a adquirir los dos inmuebles en un plazo de seis meses restituyendo el dinero" y a tal fin, la intención de ella era adjudicarse un piso que sus hermanos, a los que compensaría con dinero, que habían adquirido por titulo de herencia en Sevilla, con la idea de venderlo y obtener así el dinero preciso para la recompra de los dos inmuebles.Para ello, recurrió a la ayuda de M.L.M, su exmarido y otro de los afectados, quien, para ayudarla, se entrevistó con R.D.L.S., el tercero de los encausados y abogado de E.G.G. Este acusado le dijo a M.L.M. que "las gestiones estaban muy avanzadas si bien necesitaba 24.000 euros para culminarlas".E.G.G., al mismo tiempo, entró en contacto con la acusada M.R.V.S., condenada por delito de estafa en 2012 a cuatro años y medio de cárcel, quien en unión de su hermano T.V.S. "se concertaron entre sí para aprovechar la situación delicada de la víctima y enriquecerse ilícitamente a costa de ésta o de sus allegados, una vez que ganaran totalmente su confianza, fingiendo intención de ayudarles a resolver sus problemas económicos y de dedicar el dinero que obtuvieran de ellos al fin propuesto cuando, en realidad, su verdadero propósito preconcebido era hacerlo suyo".A continuación la Fiscalía relata una serie de operaciones en los que los dos hermanos acusados presuntamente estafan a M.L.M., a una amiga común de éste y E.G.G. y a la pareja de ésta para conseguir dinero de ellos.Como M.L.M. no disponía de los 24.000 euros solicitado por el abogado acusado, éste y la acusada le pusieron en contacto para conseguirlos con un prestamista privado, firmando ante un notario de la capital una escritura pública por la que éste y su esposa prestaban a M.L.M. 35.750 euros, fijando un mes después para que M.L.M. tuviera que devolver esta cantidad más intereses. El afectado, tras firmar un préstamo hipotecario, entregó a los acusados esta cantidad, quienes "se repartieron el dinero y se lo quedaron".Al llegar el vencimiento de ese préstamo hipotecario no se pudo hacer frente al pago del mismo, entonces los acusados dijeron a M.L.M. que podían realizar otra operación para conseguir el dinero para la recompra y que, para ello, bastaba con saldar una carga que pesaba sobre un piso en la capital de una amiga de la acusada. Para ello le pidieron 20.000 euros y, al no tenerlos, lo pusieron en contacto con otros prestamistas privados de Alcalá de Guadaíra, vendiendo a una mercantil un solar de su propiedad en Villaverde del Río, por un precio que se decía de 30.000 euros.Le dio a los acusados 20.000 euros de esta cantidad, "que se lo quedaron", por lo que, cuando al parecer se iba a firmar la cancelación de la deuda de la amiga de M.R.V.S., "le dijeron que la citada amiga había tenido un accidente y la operación no podía hacerse".En abril de 2010, la acusada indicó a M.L.M. que una amiga suya tenía un inmueble en Marbella que se podía hipotecar para con el importe del préstamo hipotecario obtener financiación para la recompra de los inmuebles vendidos por E.G.G., para lo que le pidió dinero para cerrar la operación, entregándole M.L.M. sucesivamente 7.000 euros y 14.000 euros.De otro lado, M.R.V.S. contactó con E.G.G. simulando que le ayudaría a recuperar sus inmuebles y que, a tal fin, ella tenía un local en Marbella por el que le iban a dar unos 200.000 euros, pero que necesitaba previamente 18.000 euros que la denunciante le dio."Encarnación, confiada en las gestiones que los acusados decían que estaban haciendo para soluciones sus problemas, entregó a M.R.V.S. en varias entregas 15.000, 27.000, 24.000, 26.000 y 16.000 euros", añade la Fiscalía, que precisa que este dinero no fue entregado a los compradores de los pisos y la víctima "no pudo recuperar los inmuebles".Otra víctima de la presunta estafa fue M.C.A.G., amiga de E.G.G., a quien le pidió 50.000 euros prestados para la recompra. Para ello hipotecó su vivienda y de los 80.000 euros que obtuvo, M.C.A.G. entregó a los principales acusados 74.000 euros, que éstos "hicieron suyos".Por otra parte, los acusados entraron en contacto con la pareja sentimental de E.G.G., P.L.M.F. --a quienes representa procesalmente el abogado Francisco Aureliano Mozo--, cuya confianza también "ganaron y pensaron en conseguir dinero de éste con negocios ficticios y engaños", según el escrito de acusación de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press. La estafa a P.L.M.F., a través de distintas operaciones, ascienden a cerca de 400.000 euros.--EUROPA PRESS--