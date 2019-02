Susana Serrano gana las primarias de Podemos con 844 votos de 980 tras no lograr Perea avales suficientes

La portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano.

Las elecciones primarias celebradas por Podemos en Sevilla capital para su propuesta de lista para la confluencia electoral Adelante Sevilla, el proyecto promovido nuevamente para conformar una candidatura única que aglutine a todas las fuerzas de izquierda en las elecciones municipales, se han saldado con la elección de la secretaria general de la formación en Sevilla, Susana Serrano, como candidata a la Alcaldía. En concreto, y después de que la candidatura de Rubén Perea no lograse el número suficiente de avales para tal puesto, la candidatura de Serrano ha contado con 844 de los 980 votos emitidos, toda vez que los 136 votos restantes eran en blanco, según los datos consultados por Europa Press.Como habíamos informado, después de que Podemos cerrase el plazo de presentación de listas para sus elecciones primarias, eran tres las personas que concurrieron como precandidatas a la Alcaldía de Sevilla de cara a la propuesta de candidatura que la formación morada debe elevar al proyecto promovido nuevamente en la ciudad hispalense, para conformar una candidatura única que aglutine a todas las fuerzas políticas y organizaciones de izquierda en las elecciones municipales.En concreto, a estas elecciones primarias de Podemos concurrían como precandidatos a la Alcaldía, y siempre para la propuesta de lista electoral que debe aportar Podemos al mencionado proyecto de confluencia electoral, la secretaria general de Podemos en Sevilla y portavoz municipal de Participa, Susana Serrano; el trabajador del sector de la construcción y vecino de Torreblanca José María Fernández Muñoz y el estudiante de Ingeniería Informática-Ingeniería de Computadores en la Universidad de Sevilla y consejero ciudadano municipal de Podemos Sevilla Rubén Perea Roldán, toda vez que los tres figuraban también en las precandidaturas al "cuerpo de la lista".No obstante, fuentes de Podemos precisaban a Europa Press que conforme a las citadas tres precandidaturas a la Alcaldía, aún era necesario comprobar si las personas que concurrían para tal aspecto reunían el número suficiente de avales, toda vez que la candidatura que encabeza el estudiante y activista de Podemos Rubén Perea, bautizada como "Sí, Podemos", abogaba por que Podemos concurriese a las elecciones municipales del 26 de mayo "en solitario" y no integrada en Adelante Sevilla, para después promover el cambio político mediante pactos poselectorales.No obstante, la candidatura de Perea no habría logrado el número suficiente de avales para la votación correspondiente a la candidatura a la Alcaldía, con lo que la misma se habría resuelto exclusivamente en torno a la candidatura de Susana Serrano, que de los 980 emitidos ha cosechado 844, toda vez que los 136 votos restantes han sido emitidos en blanco.En cuanto a las candidaturas al cuerpo de lista electoral, y siempre con relación a los citados 980 votos, Rubén Perea ha sido quien más apoyos ha recibido con 312 puntos, el 33,1 por ciento del total, lo que le supondría el número dos de la lista, mientras Sandra Heredia Fernández, perteneciente a la candidatura de Serrano, cuenta con 244 puntos (el 25,87 por ciento del total) y contaría con el tercer puesto, Andrea Oliver, de la opción de Perea, contaría con el cuarto puesto con el 23,3 por ciento de los votos y Maria Teresa Hernández, de la candidatura de Serrano, sería la siguiente con el 19,7 por ciento.José María Fernández Muñoz, de su lado, no habría cosechado avales para optar a candidato a la Alcaldía ni habría obtenido apoyo suficiente para el cuerpo de lista.--EUROPA PRESS--