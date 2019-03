Susana Serrano encabeza la lista de Adelante seguida de Rojas, Sandra Heredia, Oliva, Perea y De Manuel

Sevilla.- 26M.- Susana Serrano encabeza la lista de Adelante seguida d

La asamblea celebrada por Adelante Sevilla, el proyecto promovido nuevamente para conformar una candidatura única que aglutine a las fuerzas de izquierda de Sevilla capital de cara a las elecciones municipales, para someter a votación la propuesta de candidatura "de consenso" configurada entre Podemos, Participa, IU, Equo, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, se ha saldado con la aprobación de esta lista encabezada por la portavoz municipal de Participa y secretaria de Podemos en Sevilla, Susana Serrano, como candidata a la Alcaldía.En el segundo lugar de la candidatura figura el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas; mientras en el tercer puesto está Sandra Heredia, de Podemos; y la actual portavoz municipal adjunta de IU, Eva Oliva, ocupa el cuarto puesto. Rubén Perea, miembro de Podemos que rivalizó con Susana Serrano por encabezar la lista aportada dicha formación al proyecto de confluencia electoral y que apostaba por que Podemos concurriese a las elecciones en solitario, figura en el quinto lugar; mientras en sexto lugar está Esteban de Manuel, de Equo; en el séptimo Antuan Vargas de Izquierda Andalucista; en el octavo puesto la independiente Paqui Maqueda y en el noveno Iván Úbeda, de Alternativa Republicana.La asamblea, según han informado a Europa Press fuentes de IU, ha contado con la participación de unas cien personas, contando esta propuesta de candidatura con un respaldo del 93 por ciento de los votos emitidos.Desde Adelante Sevilla han destacado que esta candidatura es "la única alternativa capaz de impulsar las transformaciones sociales que precisa la ciudad, frente a un PSOE agotado, sometido a los intereses de la derecha, y la alianza de PP, Cs y Vox, que sólo traerá más retrocesos en derechos y recortes en servicios públicos".En sus primeras declaraciones como candidata a la Alcaldía por Adelante Sevilla, Susana Serrano ha manifestado que la confluencia sale "a ganar las elecciones y el Ayuntamiento para lograr una ciudad que avance en justicia social, para lograr una ciudad de los cuidados frente a la de los negocios de unos pocos, para lograr una ciudad que respeta el medio ambiente frente a los arboricidios de Zoido y Espadas".La cabeza de lista de la confluencia municipalista ha asumido este reto con la experiencia de cuatro años en el Ayuntamiento, pero con el mismo convencimiento de que Sevilla "necesita un Ayuntamiento del cambio". "Contra los discursos del odio somos la candidatura de la diversidad, de la convivencia y de la esperanza para que la ciudad avance", ha indicado Susana Serrano.Por su parte, Daniel González Rojas ha señalado que esta candidatura representa "a esa Sevilla rebelde que no se resigna, que trabaja y lucha a diario por una ciudad más justa y por unos barrios dignos y sin desigualdades". "Hoy es un gran día porque en la izquierda sevillana hemos sabido anteponer lo que nos une, por encima de rencillas, egos y protagonismos, y sumar para ganar el Ayuntamiento", ha aseverado.Al hilo de esto, Rojas ha valorado que en estas elecciones "al fin habrá una papeleta del cambio, que agrupe a todo lo que se mueve a la izquierda del PSOE" y ha remarcado que este proyecto "no tiene techo". "Si en las autonómicas fuimos la segunda fuerza más votada en la ciudad, ahora aspiramos a mucho más", ha enfatizado, tras recordar que en Adelante Sevilla se integran organizaciones políticas, como Equo y Alternativa Republicana, que no forman parte de Adelante Andalucía, así como colectivos y personas independientes que fortalecen esta "ilusionante candidatura".Con la ratificación de la candidatura, Adelante Sevilla da un paso más en este proceso de confluencia electoral, en el que "seguiremos haciendo, en colectivo y desde abajo, nuestro programa y dando a conocer en todos los barrios la alternativa de gobierno con la que vamos a construir la ciudad habitable, ecologista y feminista que queremos y por la que luchamos".--EUROPA PRESS--