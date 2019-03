Sevilla.- Susana Serrano critica el "cortoplacismo" del PP y Cs con el

Tras la presentación del documento definitivo del Plan Estratégico Sevilla 2030, la portavoz de Participa en el Ayuntamiento hispalense y candidata de Adelante a la Alcaldía, Susana Serrano, ha lamentado este miércoles la "falta de respeto y el cortoplacismo" del PP y Cs tras no asistir a la presentación de un plan pergeñado con aportaciones de "todos los agentes sociales y económicos", avisando en paralelo de que el alcalde, el socialista Juan Espadas, carece de "credibilidad" para aplicar las políticas plasmadas en el documento.El acto, como se ha informado, fue celebrado después de que la preparación de este documento arrancase en octubre de 2016, y este pasado mes de febrero la comisión ejecutiva constituida para la configuración del plan respaldase el texto pergeñado y plantease su elevación al pleno del Ayuntamiento de Sevilla una vez introducidas las últimas sugerencias, al objeto de cosechar "el mayor consenso político posible" y que las siguientes corporaciones municipales apliquen las directrices acordadas, según señalaba entonces el Gobierno local.La citada comisión, recordémoslo, ha contado con la participación de representantes de varias de las áreas del Ayuntamiento hispalense, de los grupos políticos de la Corporación municipal, de los sindicatos mayoritarios, de agentes económicos como la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios (CES), las universidades, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, la Diputación y el parque tecnológico de la Cartuja.En ese sentido, asistieron al acto de presentación del plan representantes de la patronal, de la Autoridad Portuaria, del parque tecnológico de la Cartuja, de CCOO y UGT, de las universidades Hispalense y Pablo de Olavide, del Consejo Económico y Social, de la Diputación, de la Junta, de la Subdelegación, del Gobierno local socialista con el alcalde, Juan Espadas, al frente, de Participa y de IU, entre otros.PP Y CS NO ASISTENEl PP no participó del acto, avisando de que se trataba de una presentación "oportunista y electoralista" al ser celebrada justo antes de las elecciones generales y municipales y alertando de que el documento propuesto es "inconcreto" y carece de "cronograma, presupuesto o medidas" específicas. El grupo municipal de Ciudadanos tampoco asistió, porque según han precisado a Europa Press fuentes del mismo, aunque el documento incluye propuestas de la formación morada tras su participación en la elaboración, Cs no apoya que el texto sea planteado "sin consenso con todas las fuerzas políticas y a dos meses de las elecciones, con un claro interés electoralista".En ese sentido, Susana Serrano ha acusado al PP y Cs de incurrir en una "falta de respeto", al no asistir a la presentación de este "plan trabajado durante mucho tiempo por todos los agentes sociales y económicos, como los sindicatos, los empresarios o la universidad, cuyos representantes han contribuido a poner en marcha un proyecto global de ciudad que no merece el desprecio de ningún partido". Así, ha acusado a ambas formaciones de caer en el "cortaplacismo de la vieja política".Serrano también ha destacado la "ausencia de credibilidad" del alcalde, Juan Espadas, a la hora de aplicar las estrategias contenidas en el plan. "Ya hemos comprobado que el alcalde del arboricido no es la persona adecuada para luchar contra el cambio climático ni lograr una ciudad verde", ha aseverado."Todas las grandes ciudades europeas tienen un plan estratégico que mire más allá del cortoplacismo, que afronte los problemas con valentía, que conciba estrategias para superarlos, lo que hace falta también es que el plan no se quede olvidado en un cajón y disponer de voluntad política para convertir las estrategias en acción institucional y en Adelante Sevilla estamos dispuestas a la tarea", ha concluido Serrano.--EUROPA PRESS--