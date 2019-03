Susana Díaz pide a Junta que no sea "irresponsable" y se "informe" ace

La secretaria general del PSOE de Andalucía y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido este sábado al Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no sea "irresponsable" en materia de violencia de género y "se informe" adecuadamente sobre ese asunto, y ha señalado que los socialistas andaluces están "dispuestos a ayudar" para combatir esa "lacra social".En declaraciones a los periodistas tras asistir al acto de rotulación de una calle de Sevilla con el nombre de Ana Orantes, víctima de violencia de género, Díaz se ha pronunciado de esa manera después de que el Gobierno andaluz, según ha criticado, haya dicho "algo irresponsable en esta materia", y es "que no existían protocolos de muerte en los casos de violencia, cosa que no es cierta".Díaz ha aseverado que "la ignorancia en asuntos como éste es muy grave y delicado", y ha explicado que, "desde el asesinato de Ana Orantes, existen protocolos que han ido mejorándose cada año, y coordinándose las distintas administraciones". "Si no lo saben, que pregunten", ha apostillado en un mensaje dirigido al Ejecutivo de Juanma Moreno.Ha señalado que "los socialistas andaluces estamos dispuestos a ayudar, porque esta lacra social es el peor terrorismo machista que ha sufrido este país en los últimos años, y se ha cobrado" la vida de "mil mujeres" y ha dejado "decenas de niños huérfanos y asesinados", y ha insistido en pedir a los dirigentes de la Junta "que no sean irresponsables en esta materia, que se informen, que se documenten, y en aquello que necesiten, aquí estamos nosotros", ha zanjado.--EUROPA PRESS--