La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha confiado este viernes en que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), sea "coherente" y aplique "en su casa" lo que piensa de los aforamientos y que le ha llevado a plantear una reforma "express" del Estatuto de Autonomía para proceder a su supresión en la comunidad.En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Susana Díaz, que no ha entrado a valorar la investigación iniciada en un juzgado de Instrucción de Huelva a la secretaria general del PP-A, Loles López, sobre una contratación cuando era alcaldesa de Valverde del Camino, ha señalado que cuando alguien se dedica durante días a hablar de que los aforamientos son "un privilegio inaceptable", imagina que será "coherente" y lo aplicará "en su casa y exigirá en su grupo parlamentario y en su Gobierno siempre lo mismo que le ha exigido a los demás".Tras apuntar que siempre ha considerado que tiene que haber un acuerdo nacional que elimine todos los aforamientos en el país, Susana Díaz ha apuntado que, no obstante, "uno tiene que aplicar la norma para todo el mundo por igual"."Si Moreno se encuentra con una imputación, imagino que, en virtud de esa reforma express que quiere aplicar a todo el mundo, empezará dando ejemplo en sus propias filas", ha señalado Susana Díaz, quien ha agregado que si no lo haciera, no "será coherente ni creíble ni nada de lo que plantee a partir de este momento tendrá ningún tipo de credibilidad en Andalucía".--EUROPA PRESS--