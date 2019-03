Susana Díaz denuncia que la "mentira, la difamación y el montaje" marc

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha denunciado este martes que la "mentira, la difamación y el montaje" son las pautas de comportamiento del Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Ciudananos (Cs), donde el partido de "extrema derecha" de Vox tiene la "sartén por el mango".Así se ha pronunciado Susana Díaz durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, donde ha exigido al PP-A que "pida perdón" tras conocerse que la juez ha decidido volver a archivar la investigación penal por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).Para Díaz, la derecha no dudó en su día en recurrir a "la difamación, la mentira y el montaje" ante este asunto, cuando estaba en la oposición, y ahora esa forma de actuar también la está llevando a la práctica desde el Gobierno andaluz, como se está viendo ante asuntos como el de las listas de espera en la sanidad.Sobre el caso de Aznalcóllar, la dirigente del PSOE-A ha señalado que el único objetivo de la derecha era poner en cuestión "el honor de muchos socialistas" y, por ello, "no tuvo ningún pudor en poner en peligro" el presente y futuro de los trabajadores de una comarca "muy necesitada de empleo" ni tampoco a la hora de "poner en cuestión la dignidad y el honor de funcionarios de la administración autonómica y de miembros del Gobierno andaluz". "Espero que cuanto antes pidan perdón y que no pase como en el resto de causas que han sido archivadas", ha dicho Susana Díaz en referencia al PP-A.Solo se han necesitado dos meses para que, en opinión de Susana Díaz, hayan aflorado las "mentiras" del nuevo Gobierno andaluz de la derecha: el PP-A prometió en campaña que se iban a crear 600.000 empleos en Andalucía y ya "no se ha vuelto a hablar más" de ello, mientras que la bajada de la presión fiscal a todos los andaluces se ha quedado en "una bajada para los ricos".Asimismo, ha alertado también de que el "montaje" y la "difamación" está presentes en la forma de actuar del Ejecutivo: "Quieren crear una sensación de inseguridad en los ciudadanos y poner en cuestión los servicios públicos" para abrir las puertas a las privatizaciones. "Saben lo que quieren hacer, no saben cómo hacerlo pero empiezan por desprestigiar los servicios públicos", ha alertado Díaz.A todo esto hay que añadir, según ha señalado, que un partido de "extrema derecha" como Vox tiene la "sartén por el mango" en el Gobierno andaluz: un partido que quiere hacer "purgas", "listas negras" y "amedrentar" a profesionales como los que se ocupan de la violencia de género y los docentes.En relación con los docentes, la secretaria general del PSOE andaluz se ha referido a la decisión de la Fiscalía de Menores de Huelva de archivar el expediente de riesgo abierto tras conocerse una actividad para conmemorar el 8M en el IES 'El Andévalo' de Puebla de Guzmán y ha concluido que el centro "no ha realizado actividades que hayan implicado una vulneración de derechos fundamentales de las personas menores de edad".Susana Díaz ha denunciado que los docentes del citado centro sufrieron el "acoso" de Vox en las redes sociales por defender la "igualdad y la coeducación" y ahora la "justicia ha tenido que parar a aquellos que han intentando amedrentar" a esos profesores.Esa "extrema derecha" que tiene la "sartén por el mango" del Gobierno del "trifachito", según Susana Díaz, ha venido "a llevarse por delante" la sociedad moderna, solidaridad, inclusiva y justa que se ha construido en Andalucía. Ha querido dejar claro que los socialistas tienen a "responsabilidad" de impedir que nadie "mutile y destruya nuestro autogobierno, nuestra autonomía y todo lo construido en estos años de autonomía".MENSAJES DE MORENO CON 'SPIRIMAN'Durante su intervención, Díaz también se ha referido a los mensajes que se "cruzaba" el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), cuando estaba en la oposición con uno de los principales líderes de las manifestaciones contra la política sanitaria del anterior Gobierno del PSOE-A, en referencia a Jesús Candel, mas conocido como 'Spiriman'. Ha dicho que estos "mensajitos" le han recordado ese mensaje de 'Luis, sé fuerte' del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy al extesorero del PP Luis Bárcenas. Sin duda, lo conocido constata que había una clara "estrategia política detrás para destruir los servicios públicos".De otro lado, Susana Díaz ha advertido de que un presidente de la Junta no puede "vetar" a una profesional de un medio de comunicación público como Canal Sur para la presentación de un acto de igualdad como son los premios Meridiana, en referencia a la periodista Mabel Mata.De cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril, "los andaluces ya saben perfectamente lo que ocurre cuando la derecha y la extrema derecha se unen, porque Andalucía ha sido un claro escaparate". Por ello, ha confiado en una gran movilización de los ciudadanos que se sienten de izquierdas y progresistas para esos comicios."La derecha que vuelve es el peor rostro de la derecha", según ha alertado Susana Díaz, quien ha indicado que esa derecha viene "sin ningún pudor y sin ningún complejo ni elemento que la frene" para conseguir lo que quieren conseguir, "una sociedad con más desigualdad".--EUROPA PRESS--