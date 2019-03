Socialistas acompañan este sábado a la candidata a la Alcaldía de Barbate

Cádiz.- 26M.- Socialistas acompañan este sábado a la candidata a la Al

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, junto a una representación de diputados y socialistas de la Diputación de Cádiz, ha acudido en la mañana de este sábado a Barbate para acompañar a la diputada provincial, Mari Loli Varo Malia, en "su reto" de liderar la candidatura socialista a la Alcaldía de Barbate.El PSOE de Barbate ha reinaugurado este sábado la Casa del Pueblo y junto a esa nueva sede, ha presentado nuevas caras en la lista que acompañará a "la que podría convertirse tras el 26 de mayo en la primera regidora del ayuntamiento barbateño"."García sitúa ya como alcaldesa a Varo Malia pero no sólo porque sea lógico que las mujeres alcancen puestos de responsabilidad o el PSOE sea un partido feminista sino por su valía y compromiso", ha explicado en un comunicado el PSOE.Irene García ha emplazado en su intervención a comprobar "qué ha ocurrido estos cuatro años y mirar hacia el entorno de la provincia para comprobar aquellos ayuntamientos donde nos dieron la confianza, aquellos incluso que no tenían mayoría, Sanlúcar, El Puerto, San Fernando, Jerez, ninguno tiene mayoría, pero cuentan con alcaldes comprometidos que no se han quejado, ni utilizado instituciones para paralizar un municipio como éste"."Esta provincia no puede pararse, como no puede pararse Barbate", ha enfatizado la secretaria general de los socialistas gaditanos, asegurando que "nos satisface ir a los pueblos para poder explicar qué hemos hecho, cómo hemos convertido la Diputación en un instrumento útil para ellos, venir con la cabeza alta para rendir cuentas en las que me ha acompañado un magnífico equipo", ha señalado.En este punto, ha destacado la labor realizada por Mari Loli Varo en "el rescate de la empresa Tugasa salvando los puestos de trabajo de 125 trabajadores; su trabajo para ligar Cádiz al sector turístico y que sea de las provincia que más ha crecido, siendo capaces de aguantar la marca Andalucía y seguir creciendo en el sector"."Encima ha dejado la tarea hecha porque va a tener mucho trabajo aquí cuando sea alcaldesa", ha vaticinado, a la vez que ha insistido en "el esfuerzo realizado para aprobar el reciente Plan estratégico de turismo".Por su parte, la candidata socialista ha agradecido el apoyo recibido por los compañeros de la provincia y ha destacado "el respaldo también que los socialistas barbateños han dado siempre desde la oposición a proyectos que han sido iniciativas de otras instituciones, casi todos ejecutados a nivel provincial".Asimismo, la diputada provincial ha apuntado, dentro de su propia gestión, a "una de las líneas de futuro para el municipio como es la estrategia azul" que ha valorado como "una oportunidad que se tiene que aprovechar en Barbate". "Así vamos a luchar para sacar lo mejor de nuestro pueblo porque nuestros vecinos se lo merecen", ha concluido.--EUROPA PRESS--