Los sindicatos CCOO-, Satse, UGT-A y Sindicato Médico Andaluz, quienes han participado, entre otra organizaciones, en la primera reunión del grupo de trabajo para la prevención de agresiones en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, valoran la actualización de los protocolos de prevención y atención a las agresiones a los profesionales en el ámbito sanitario, toda vez que destacan su enfoque "con perspectiva integral".El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), Humberto Muñoz, ha recordado en esta primera reunión del grupo de trabajo, según declaraciones a Europa Press, que "este es un problema multifactorial sobre el que se viene actuando desde hace años", pero ha añadido que "hasta ahora tal vez había faltado enfocarlo con una perspectiva integral, abordando la visión de los trabajadores, pero también de otras instituciones, juristas, fuerzas de orden público y asociaciones de pacientes y de ciudadanos".Así, Muñoz ha valorado la apuesta de la Consejería de Salud por actualizar el protocolo de prevención, vigente desde 2005, y ha pedido un compromiso "para que el grupo de trabajo, bajo esta denominación o bajo la más adecuada de un Observatorio de Agresiones, permanezca en el tiempo después de actualizar el protocolo y que se incluya en él a colectivos que pueden aportar mucho como los trabajadores sociales", dos peticiones que, asegura, "ha recogido la administración".El dirigente sindical también ha solicitado, aprovechando la presencia del presidente de la Junta en la reunión, que este esfuerzo se extienda a todo el ámbito de las administraciones públicas, "pues también los enseñantes y otros empleados públicos sufren esta lacra a diario".Desde Satse, su secretario general en Andalucía, José Sánchez Gámez, se ha congratulado por la constitución de este grupo de trabajo y ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que la presencia de Juanma Moreno supone, a su juicio, "una declaración de intenciones de la Administración de adoptar nuevas medidas para la protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad".SATSE ESPERA QUE ESTE FORO "NO SE QUEDE EN UNA REUNIÓN SIMBÓLICA"No obstante, Sánchez Gámez ha insistido en la necesidad de que este foro "no se quede en una simple reunión simbólica" en una fecha señalada como es el Día contra las agresiones a los profesionales sanitarios, motivo por el que ha solicitado un calendario de encuentro y de puesta en marcha de las medidas que se acuerden entre todos los implicados.De igual forma, el responsable de Satse en Andalucía ha entregado la propuesta de Ley contra las agresiones en el ámbito sanitario elaborada por el sindicato, que ya previamente había remitido al Consejero Salud y Familias, Jesús Aguirre, para su debate en posteriores reuniones, y ha destacado que esta ha sido "muy bien acogida".Sánchez Gámez ha insistido también en la necesidad de estudiar las causas de las agresiones, "ya que en muchos casos están derivadas problemas y carencias que sufren pacientes y familiares y que en ningún caso son responsabilidad del profesional, con el cual acaban pagando de forma violenta su frustración", toda vez que ha subrayado "la importancia de sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de que se mantenga, en todo momento, una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares".Por su parte, UGT ha explicado que durante la reunión ha puesto encima de la mesa "el aumento año tras año" del número de agresiones y "la poca repercusión" que tienen éstas para los agresores, que "contrasta con los problemas que sufren quienes padecen las mismas", ha manifestado, por lo que exige que "se tomen medidas verdaderamente efectivas, con un mapa de riesgo real y donde las instituciones sanitarias deban presentarse obligatoriamente como parte denunciante".UGT: "A PEORES CONDICIONES LABORALES MÁS AGRESIONES"Además, según apunta el sindicato en un comunicado, desde UGT se ha hecho hincapié en la idea de que se debe hablar de personal de instituciones sanitarias y no solo del personal sanitario, y se ha requerido que en el estudio sobre las agresiones "tengan en cuenta las condiciones en las que los profesionales desempeñan su tarea", ya que "creemos es evidente que a peores condiciones laborales mayor número de agresiones", ha apuntado.El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha aplaudido la iniciativa, ya que "da una idea de la relevancia que para este nuevo Gobierno supone el plan de agresiones". En este sentido, asegura que no sólo el hecho de que haya asistido el propio presidente de la Junta, sino el haber fijado ya una próxima reunión de trabajo el 1 de abril "da muestras no sólo de la implicación de la Administración sino de la preocupante situación de los facultativos ante el incremente de agresiones".El SMA confía así en que de estas reuniones "salgan nuevas y efectivas iniciativas" a la hora de prevenir las agresiones. "Pedimos que se potencien medidas disuasorias, que se mejore la atención al médico que sufre la atención y que se fomenten, en general, los niveles de formación y educación a la ciudadanía, ya que esta es la mejor forma de evitar la lacra que padecemos".Asimismo, han destacado que por primera vez hayan acudido a este tipo de mesas colectivos tan diversos como policía, asociaciones de pacientes, colegios, sindicatos, profesionales de distinto ámbito relacionado con la educación y protección civil, entre otros.--EUROPA PRESS--