Sindicatos de la concertada se reúnen con el consejero de Educación para abordar sus reivindicaciones

Los sindicatos con representación en la Mesa de la Enseñanza Concertada de Andalucía, FSIE, USO, CCOO y UGT, se han reunido con el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, a quien le han trasladado sus reivindicaciones en materia educativa en la comunidad andaluza.En un comunicado, FSIE ha explicado que Imbroda ha expuesto su "intención clara de despolitizar" la educación en Andalucía y de buscar la mejora de la calidad educativa para ofrecer las "mejores posibilidades" a los alumnos de la comunidad, para lo cual es "fundamental el papel del profesorado y del personal no docente de los centros educativos".En este marco, FSIE ha trasladado al consejero la "ilusión" con la que espera el sector que se lleve a cabo el programa de gobierno que contiene un "tratamiento de igualdad" a los centros concertados respecto a los centros públicos.Entre las cuestiones urgentes que hay que abordar, a juicio de FSIE, se encuentra la negociación inmediata de un acuerdo para el abono de la deuda salarial pendiente con los docentes de la enseñanza concertada, relativa a la Paga Extraordinaria por Antigüedad en la Empresa, ya que FSIE tiene preparadas "más de 600 demandas judiciales que se presentarán en los próximos meses para evitar la prescripción del derecho salarial que tienen los trabajadores afectados".Esta cuestión, al igual que la relativa a la jubilación parcial a partir de 2019, la mejora del periodo de acumulación de lactancia, la creación de un Complemento para el personal de Administración y Servicios y el acceso de los profesionales de los centros concertados a la formación, ya fue debatida y aprobada por el Parlamento andaluz, en una Proposición No de Ley, promovida por el PP y apoyada por Ciudadanos en los últimos meses de la anterior legislatura.Así, se instaba al Gobierno andaluz a favorecer la aprobación de un acuerdo autonómico que contemple medidas destinadas a la mejora de las condiciones laborales del personal docente y no docente de la enseñanza concertada, por lo que son, para FSIE, "el punto de partida de la hoja de ruta de la negociación que emprenderá, como sindicato mayoritario, con este nuevo Ejecutivo andaluz".Igualmente, FSIE ha asegurado que luchará por una equiparación retributiva integral, tanto en conceptos salariales como en formativos, del profesorado de los centros concertados con sus homólogos de los centros públicos.El sindicato también ha expresado su defensa a la concertación del tramo 0-3 y del Bachillerato, en los centros con demanda social, como garantía de una enseñanza totalmente gratuita de cero a 18 años y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores que desarrollan su labor educativa en dichos niveles. Asimismo, consideran que debe facilitarse la creación de centros concertados y/o aumento de unidades concertadas en los ya existentes, con el fin de ampliar el número de plazas concertadas en los lugares en los que exista una demanda por parte de las familias.En la reunión, FSIE ha ofrecido también a los máximos representantes de la Administración educativa su disposición a negociar un pacto en materia de Educación con un consenso político y social que garantice un acuerdo para reducir el elevado índice de fracaso escolar y abandono prematuro de nuestro sistema educativo, enmarcado en la igualdad real de las dos redes (pública y concertada), con financiación adecuada y suficiente y que contemple la dignificación y reconocimiento de los profesionales de la enseñanza (docentes y no docentes).Ante todo ello, FSIE ha manifestado que el Consejero comparte "todas nuestras reivindicaciones", a la par que les ha comunicado que se elaborará un calendario para abordar todas las cuestiones planteadas "a la mayor brevedad".--EUROPA PRESS--