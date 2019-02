Sindicato Médico Andaluz llama a la participación en las elecciones al SAS y aspira a incrementar su cuota sindical

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) confía en incrementar la cuota sindical en las próximas elecciones del 20 de febrero al Servicio Andaluz de Salud (SAS). "La merma de la calidad asistencial y la pérdida continuada de derechos laborales ha propiciado en los últimos años la continua movilización de un colectivo que tradicionalmente estaba más alejado de la acción sindical que otros trabajadores públicos", según ha explicado el colectivo de facultativo.Desde el sindicato "hemos de tomar conciencia de la necesidad de potenciar nuestra capacidad de negociación como colectivo y, por tanto, incrementar nuestra cuota de representación en las mesas sectoriales para seguir luchando por la dignidad profesional y recuperar, de una vez por todas, los derechos laborales perdidos".Así, el SMA confía en superar la cuota del 17,20 por ciento que ostentaba hasta la fecha en las juntas de personal del Servicio Andaluz de Salud. Cabe recordar que se trata de unas elecciones en las que están llamados a participar casi 100.000 profesionales, "lo que da una idea de su magnitud e importancia social", han dicho.En las pasadas elecciones participaron 51.041 profesionales siendo la participación de un 55,36 por ciento. Por provincias, la que registró una mayor participación fue Almería, con un 71,57 por ciento."Hay que tener en cuenta que, dado que los médicos representan aproximadamente solo un 19 por ciento de los trabajadores que conforman la sanidad pública en Andalucía, la presencia del SMA en la mesa de negociación es imprescindible para que la voz del colectivo pueda hacerse oír", han subrayado desde el sindicato médico.Los médicos inciden en la necesidad de que "los facultativos andaluces participen en estas elecciones de cara no sólo a defender su dignidad laboral sino la asistencial en beneficio de toda la población".PROGRAMAAsí, el Sindicato Médico Andaluz ha presentado un programa electoral con una serie de reivindicaciones comunes para todos los facultativos y otras específicas para los distintos colectivos (Atención Primaria (AP), Atención Hospitalaria (AH), Centros de Transfusiones (CTS), Residentes (EIR), Odontólogos, Cuerpo A4, Técnicos o Epidemiólogos); todo ello de cara a las mencionadas elecciones sindicales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que tendrán lugar el próximo 20 de febrero.Por una parte, desde el SMA reivindican la recuperación de los ingresos anteriores a la crisis, incremento retributivo de las horas de guardia o la igualdad retributiva en todo el territorio nacional. Para ello, solicitan garantía de la libertad de prescripción, transparencia en la evaluación de objetivos del CRP y la implantación de incentivos profesionales para evitar "fuga" de facultativos, entre otras peticiones.Asimismo, con respecto a las condiciones laborales, insisten en que es necesario un empleo estable, en donde haya ofertas públicas cada dos años; concursos de traslado abierto y permanente; mejoras en la normativa de riesgos laborales y agresiones; jornada ordinaria en turno de mañana y el resto mediante continuidad asistencial; así como limitación de las agendas y partes de quirófano que permita dedicar el tiempo necesario a los pacientes.En esta línea, también consideran que es imprescindible una formación continuada durante la jornada laboral; simplificación y generalización de la carrera profesional, transparencia en los nombramientos; cobertura de todas las IT, jubilaciones y vacantes, mediante sustituciones e interinidades al 100 por ciento y el fin de los abusos de la contratación eventual; despolitización de la estructura del sistema sanitario; así como una creación de una mesa específica de negociación para los facultativos, entre otras cuestiones.Con respecto a la jubilación, el Sindicato Médico Andaluz pide que sea voluntaria hasta los 70 años, que se aplique un coeficiente reductor que tenga en cuenta la penosidad de la actividad para calcular la edad mínima y que se considere la jornada complementaria en el cómputo de tiempo.De otro lado, en Atención Primaria (AP) exigen que se abone la continuidad asistencial, que se garantice al menos cuatro continuidades al mes, que se establezcan nuevos ratios TIS/TAE, se disminuya la sobrecarga asistencial y burocrática, contar con al menos diez minutos por paciente, desarrollo de un nuevo acuerdo de condiciones laborales para los DCCU, el fin de la prescripción inducida; así como que se regulen y mejoren las condiciones laborales de los Dispositivos de Apoyo.En cuanto a la Atención Hospitalaria (AH), SMA insiste en la garantía de la realización de al menos cuatro continuidades al mes y la remuneración adecuada de la prolongación de la jornada laboral; la regulación de las guardias localizadas y de las unidades intercentros que garantice la voluntariedad de los desplazamientos y su compensación económica, la regulación de los equipos de trasplantes; así como la voluntariedad de las prolongaciones de la jornada.De igual modo, reclaman otras medidas en CTS, como los contratos al 100 por ciento, la retribución de la peligrosidad, penosidad y nocturnidad de los desplazamientos de las unidades móviles, el reconocimiento de la figura del Médico Coordinador y técnico de promoción, la retribución de las comidas y colectas "dobles", un calendario anual de salidas y nombramientos vinculados al centro y no a la red.OTRAS DISCIPLINASPara los Especialistas Internos Residentes (EIR), el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico Andaluz demanda el respeto de todos los derechos laborales de los EIR, el reconocimiento a efectos de Bolsa Única de los cursos no obligatorios durante la formación MIR, el reconocimiento y remuneración de los trienios y el Cobro del Complemento del Rendimiento Profesional (CRP).De la misma forma, también señalan otras mejoras para los odontólogos, en retribuciones y riesgos de exposición, el cuerpo A4, con respecto a la jornada laboral, la implantación de la carrera profesional, retribución y traslados, los técnicos de salud, sobre sus competencias y la implantación de la carrera profesional, o los epidemiólogos de Atención Primaria en materia del importe de las guardias y la definición del desarrollo de las competencias.--EUROPA PRESS--