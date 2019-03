El Ayuntamiento de Sevilla, a través de sus áreas de Economía y Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, ha respaldado la séptima edición de las jornadas Sevilla, Ciudad del Diseño (#7SCD), organizadas por la Asociación de Estudiantes de Diseño Industrial de Sevilla (AEDI), y que reúne a alumnos, profesores y profesionales para poner en valor esta disciplina y su aportación a la economía y propiciar la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.En esta ocasión, la temática escogida es la influencia de la escuela Bauhaus en el diseño, sumándose así a los actos que se celebran en todo el mundo a lo largo de 2019, especialmente en Alemania, para la conmemoración el centenario de esa institución que trajo una revolución creativa y artística tras la I Guerra Mundial.La delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño (PSOE), y el director general de Juventud del Ayuntamiento, Manuel Izquierdo, han asistido este martes a la presentación del programa de las conferencias, junto con María Fernández Morales, presidenta de la asociación."Estamos ante una cita ya obligada para el diseño industrial a nivel nacional, y que, año tras año cuenta con las figuras más relevantes del panorama español. No es sólo un evento, formativo, sino que sirve también para poner en contacto a estudiantes de diversas carreras técnicas con profesionales y empresas impulsando, así, el emprendimiento empresarial en el seno de la universidad", ha dicho Castreño.En esa misma línea se ha pronunciado Izquierdo, quien ha comentado la disposición del Ayuntamiento de seguir respaldado futuras ediciones del evento puesto que "supone el acercamiento de profesionales y estudiantes a nuevas profesiones y sectores relacionados con la innovación y la economía del conocimiento".Por su parte, María Fernández ha desgranado el programa y ha argumentado que la elección de la temática de la Bauhaus obedece, además de por celebrar su centenario, al hecho de que "fue la primera escuela en reconocer el diseño industrial como disciplina en sí misma y el papel de la mujer diseñadora". De hecho, ha señalado que en esta edición se prestará especial atención "a la relevancia de las mujeres" en el ámbito del diseño industrial, aprovechando también la conmemoración este viernes del 8M, Día Internacional de la Mujer.La cita 'Sevilla, ciudad del diseño' se desarrollará en tres jornadas, con intercambios de las múltiples visiones que conforman el sector del diseño industrial. Para ello, a través de conferencias, mesas redondas, contacto con empresas y workshops, los ingenieros, diseñadores industriales, arquitectos y otros profesionales vinculados al diseño aprenderán y compartirán conocimiento, con la finalidad última de expandir, difundir el conocimiento sobre esta área y mejorar su aportación a la sociedad.La temática de esta séptima edición de la SCD busca descubrir la esencia del diseño a través de los 100 años de Bauhaus, la primera institución en plantearse la existencia particular y característica del diseño industrial de forma implícita.El evento se desarrolla en el auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, con una decena de ponencias y una jornada de workshops. "No se quedará solo en las aulas, sino que se pretende convertir en un evento de ciudad y que consolide a Sevilla como un referente del sector en nuestro país", según ha remarcado Fernández.La Asociación de Estudiantes de Diseño Industrial de Sevilla es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión del diseño industrial así como complementar la formación impartida a estudiantes. Desarrolla sus actividades para potenciar la calidad del diseño industrial, plantear proyectos, talleres y eventos, establecer un espacio de puesta en común del diseño y generar un contacto directo de los alumnos con el mundo real, y todo ello con el propósito de difundir el diseño industrial y de apoyar tanto a los estudiantes como a los profesionales.--EUROPA PRESS--